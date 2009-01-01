Социологи выяснили, как украинцы относятся к союзу Украины с Россией и Беларусью

На Донбассе значительная часть респондентов не смогла определиться с ответом на соответствующий вопрос, отметили эксперты.

Флаги Украины, России и Беларуси, иллюстрация nstarikov.ru

В Украине большинство граждан — 62% — негативно относятся к союзу страны си Беларусью, самые значимые изменения в геополитических ориентациях украинцев произошли в 2014 году.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Институтом социологии НАНУ в сотрудничестве с благотворительным фондом "Интеллектуальная перспектива", пишет УНИАН.

По данным агентства, в 2013 году присоединение украинского государства к союзу с РФ и Беларусью одобряли 49% опрошенных, в 2014-м — 25%, а сейчас только 20%.

"Вместе с тем процент негативного отношения к такому союзу вырос за соответствующий период с 28% до 54%, а сегодня, в 2017 году, составляет 62%", — отмечается в результатах исследования.

Аналитики узнали, что негативное отношение к союзу Украины с соседними странами преобладает почти во всех регионах, но в разной степени — наиболее негативно подобную перспективу воспринимают на западе (88% — отрицательно, 4% — положительно) и в центре (71% — отрицательно, 14% — положительно).

В то же время значительно меньше преобладает негативное отношение на востоке государства (46% — отрицательно и 32% — положительно). Примечательно, что на Донбассе значительная часть респондентов (38%) не смогла определиться с ответом на соответствующий вопрос.

Между тем на юге Украины положительное и отрицательное отношение к союзу с Россией и Беларусью сравнялись (37% респондентов — положительно относятся, 37% — отрицательного).

Ранее социологи выяснили, что в Украине введение визового режима с Россией поддерживает треть граждан — 33%, более половины — 51% — выступает против, а 16% еще не определились.

Исследование проведено к 26-й годовщине независимости Украины с 3 по 25 июля. В нем приняли участие 1 тыс. 800 человек в возрасте от 17 лет по всей стране, кроме захваченного РФ Крым и неподконтрольной Киеву части Донбасса.