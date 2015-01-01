Соцсети троллят Пашинского за стрельбу: знать вооружена, а холопам запрещено

В БПП заявили, что Пашинского могут лишить неприкосновенности, и его партийная принадлежность не повлияет на исход дела.

Депутат от фракции БПП Николай Паламарчук заявил, что часть депутатов готова голосовать за лишение депутата Сергея Пашинского неприкосновенности, если Генпрокуратура подаст в парламент соответствующее представление.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Я проголосую за любого депутата, если меня убедят, что в его действиях есть состав преступления", — отметил он.

Он также подчеркнул, что партийная принадлежность Пашинского не повлияет на исход дела.

"Это никогда не станет раздором для "Народного фронта" и БПП. И Луценко, и Аваков сегодня ответственны за то, чтобы все было по закону. Луценко не смотрит чьи это ряды. Поэтому гадать на кофейной гуще нет сенса", — заявил нардеп.

Также Паламарчук считает, что Пашинскому стоит пройти проверку на полиграфе.

"Я думаю, что стоит. Детектор лжи на подсознании работает и это как раз в интересах Пашинского", — заявил Паламарчук.

На странице ЄвроМайдан в Facebook выложили карикатуру на предновогодний инцидент.

В комментариях в соцсети пишут: "До инаугурации остаётся 19 суток, а #НародныйФронт вместе с #Пашинский уже)) начали стрелять открыто в граждан,которые ИХ привели)) к власти№.

Волонтер Виталий Дейнега на своей стварнице в Facebook размышляет, чем же украинцев будут отвлекать от дела Пашинского.

"Вариантов много: война, полиция пострелялась, власть в*ралась (но только не однопартийцы стрелка), языковой вопрос, кто на*рал под российский банк, кто-то дал с ноги регионалу, у замминистра есть сиськи, Гонтарева беременна от Сени ... Шатун", — написал он.

Между тем соцсети

А политолог Виталий Кулик на своей странице в Facebook требует, чтобы власть конституционно закрепила права на вооруженную защиту личности.

"Допились до чортиків....)))", — пишут в соцсети.

Волонтер Мирослав Гай на своей странице в Facebook пишет, что "по нынешнему законодательству его должны посадить. Никто его не посадит это ясно".

Таким же вопросами задается и экс-нардеп Виталий Шабунин. Он пишет, что ситуация напоминает времена феодализма, когда знать была вооружена, а холопам это запрещалось законом.

Геннадий Михайлов:

Напомним, 31 декабря Сергей Пашинский прострелил ногу мужчине, который ему угрожал. Инцидент произошел после того, как Пашинский попросил мужчину включить аварийку на дороге. Мужчина рассердился и ударил депутата стеклянной бутылкой, повалив на землю.

Между тем, пострадавший Вячеслав Химикус, который является частным предпринимателем и живет неподалеку от места инцидента, рассказал свою версию произошедшего.