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Соцсети троллят Пашинского за стрельбу: знать вооружена, а холопам запрещено

Сегодня, 15:12
Пашинский, стрельба, троллинг < >
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В БПП заявили, что Пашинского могут лишить неприкосновенности, и его партийная принадлежность не повлияет на исход дела.

Пашинский, стрельба, троллинг
Facebook.com
Депутат от фракции БПП Николай Паламарчук заявил, что часть депутатов готова голосовать за лишение депутата Сергея Пашинского неприкосновенности, если Генпрокуратура подаст в парламент соответствующее представление.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина". 

 "Я проголосую за любого депутата, если меня убедят, что в его действиях есть состав преступления", — отметил он.

Он также подчеркнул, что партийная принадлежность Пашинского не повлияет на исход дела.

"Это никогда не станет раздором для "Народного фронта" и БПП. И Луценко, и Аваков сегодня ответственны за то, чтобы все было по закону. Луценко не смотрит чьи это ряды. Поэтому гадать на кофейной гуще нет сенса", — заявил нардеп.

Также Паламарчук считает, что Пашинскому стоит пройти проверку на полиграфе.

"Я думаю, что стоит. Детектор лжи на подсознании работает и это как раз в интересах Пашинского", — заявил Паламарчук.

 

На странице ЄвроМайдан в Facebook выложили карикатуру на предновогодний инцидент.

Пашинский, стрельба, троллинг
Facebook.com

В комментариях в соцсети пишут: "До инаугурации остаётся 19 суток, а #НародныйФронт вместе с #Пашинский уже)) начали стрелять открыто в граждан,которые ИХ привели)) к власти№.

Волонтер Виталий Дейнега на своей стварнице в Facebook размышляет, чем же украинцев будут отвлекать от дела Пашинского.

"Вариантов много: война, полиция пострелялась, власть в*ралась (но только не однопартийцы стрелка), языковой вопрос, кто на*рал под российский банк, кто-то дал с ноги регионалу, у замминистра есть сиськи, Гонтарева беременна от Сени ... Шатун", — написал он.

Между тем соцсети

А политолог Виталий Кулик на своей странице в Facebook требует, чтобы власть конституционно закрепила права на вооруженную защиту личности.

"Допились до чортиків....)))", — пишут в соцсети.

Волонтер Мирослав Гай на своей странице в Facebook пишет, что "по нынешнему законодательству его должны посадить. Никто его не посадит это ясно". 

Таким же вопросами задается и экс-нардеп Виталий Шабунин. Он пишет, что ситуация напоминает времена феодализма, когда знать была вооружена, а холопам это запрещалось законом.

Геннадий Михайлов: У мене до його огиди більше, чим до Януковича. Хто мав і у кого була можливіть стріляти людям у спини? - все очевидно,чому не покараний ЖОДНИЙ убивця людей на Майдані, також очевидно і усим зрозуміло.

Экс-глава Минобороны, политик Анатолий Гриценко тоже отреагировал на данное событие. На своей странице Facebook он выложил несколько неудачных фотографий Пашинского и подписал их "Оно думает, что ему кто-то поверит".

Напомним, 31 декабря Сергей Пашинский прострелил ногу мужчине, который ему угрожал. Инцидент произошел после того, как Пашинский попросил мужчину включить аварийку на дороге. Мужчина рассердился и ударил депутата стеклянной бутылкой, повалив на землю. 

Между тем, пострадавший Вячеслав Химикус, который является частным предпринимателем и живет неподалеку от места инцидента, рассказал свою версию произошедшего. 

Теги:  
Пашинский, стрельба, нардеп, лишение, неприкосновенность, троллинг, соцсети
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