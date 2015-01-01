Соцсети троллят Пашинского за стрельбу: знать вооружена, а холопам запрещено

В БПП заявили, что Пашинского могут лишить неприкосновенности, и его партийная принадлежность не повлияет на исход дела.
Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".
"Я проголосую за любого депутата, если меня убедят, что в его действиях есть состав преступления", — отметил он.
Он также подчеркнул, что партийная принадлежность Пашинского не повлияет на исход дела.
"Это никогда не станет раздором для "Народного фронта" и БПП. И Луценко, и Аваков сегодня ответственны за то, чтобы все было по закону. Луценко не смотрит чьи это ряды. Поэтому гадать на кофейной гуще нет сенса", — заявил нардеп.
Также Паламарчук считает, что Пашинскому стоит пройти проверку на полиграфе.
"Я думаю, что стоит. Детектор лжи на подсознании работает и это как раз в интересах Пашинского", — заявил Паламарчук.
На странице ЄвроМайдан в Facebook выложили карикатуру на предновогодний инцидент.
В комментариях в соцсети пишут: "До инаугурации остаётся 19 суток, а #НародныйФронт вместе с #Пашинский уже)) начали стрелять открыто в граждан,которые ИХ привели)) к власти№.
Волонтер Виталий Дейнега на своей стварнице в Facebook размышляет, чем же украинцев будут отвлекать от дела Пашинского.
"Вариантов много: война, полиция пострелялась, власть в*ралась (но только не однопартийцы стрелка), языковой вопрос, кто на*рал под российский банк, кто-то дал с ноги регионалу, у замминистра есть сиськи, Гонтарева беременна от Сени ... Шатун", — написал он.
Между тем соцсети
А политолог Виталий Кулик на своей странице в Facebook требует, чтобы власть конституционно закрепила права на вооруженную защиту личности.
"Допились до чортиків....)))", — пишут в соцсети.
А у тебя есть снайперская винтовка для самообороны?#майдан #пашинский #винтовка pic.twitter.com/5jjrstHhPo— rad (@o4enrad1) 12 грудня 2016 р.
Волонтер Мирослав Гай на своей странице в Facebook пишет, что "по нынешнему законодательству его должны посадить. Никто его не посадит это ясно".
Таким же вопросами задается и экс-нардеп Виталий Шабунин. Он пишет, что ситуация напоминает времена феодализма, когда знать была вооружена, а холопам это запрещалось законом.
Геннадий Михайлов: У мене до його огиди більше, чим до Януковича. Хто мав і у кого була можливіть стріляти людям у спини? - все очевидно,чому не покараний ЖОДНИЙ убивця людей на Майдані, також очевидно і усим зрозуміло.
Экс-глава Минобороны, политик Анатолий Гриценко тоже отреагировал на данное событие. На своей странице Facebook он выложил несколько неудачных фотографий Пашинского и подписал их "Оно думает, что ему кто-то поверит".
Напомним, 31 декабря Сергей Пашинский прострелил ногу мужчине, который ему угрожал. Инцидент произошел после того, как Пашинский попросил мужчину включить аварийку на дороге. Мужчина рассердился и ударил депутата стеклянной бутылкой, повалив на землю.
Между тем, пострадавший Вячеслав Химикус, который является частным предпринимателем и живет неподалеку от места инцидента, рассказал свою версию произошедшего.