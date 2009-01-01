Соцсети закрыты — вызовы остаются

Властям пора научиться эффективной информполитике, проколы в которой бывают опаснее поражений на Донбассе.

Reuters

Сокращение аудитории "Вконтакте" и "Одноклассников" путем запрета на использование этих соцсетей в Украине — важная, но не основная цель обнародованного неделю назад запрета. Как по мне, Порошенко удалось добиться эффекта неожиданности своим решением. Это важно по той причине, что Украину часто и довольно справедливо критикуют на реактивную позицию на вызовы, тогда как время занимать проактивную уже давно наступило. Кстати, этот прецедент в перспективе может заинтересовать и европейские страны, в которых Россия ведет свое гибридное наступление, в том числе, и через использование соцсетей. Украинцам же запрет должен напомнить о том, что война (и гибридная — не исключение) несет за собой ограничения.

Парламент в этой ситуации не мог оставаться в стороне, поэтому уверенно поддержал законопроект о введении 75-процентной квоты на украинский язык в вещании телевизионных каналов. Протесты "Интера" и "Оппозиционного блока" в данном конкретном случае ничего не решают, поскольку время мягкого продвижения украинского осталось в прошлом, сегодня нужно говорить о закреплении занятых им за последние годы позиций в общественно-политической жизни страны.

Хочется предостеречь украинских парламентариев не столько от попыток выйти на новый уровень решений во время противостояния с Россией, сколько от логики кавалерийской атаки во время их принятия. Чего греха таить — и президент, и слуги народа сегодня живут в практически одном электоральном цикле, им приходится думать о политических перспективах в 2019-м и учитывать фактор проведения возможных внеочередных выборов. Поэтому инициативы о введении визового режима с Россией и ограничении деятельности УПЦ МП (читай — РПЦ) на территории Украины должны быть тщательно проработаны и проверены на предмет возможных рисков.

Напомню, что на территорию РФ наши сограждане могут выезжать сегодня даже по внутреннему паспорту, и точное количество наших заробитчан на просторах соседнего государства доподлинно неизвестно — данные колеблются от сотен тысяч до нескольких миллионов. Визовый режим для них будет означать не только перспективу не попасть на привычные заработки, но и возможность быть принудительно депортированным в Украину со всем пропагандистским антуражем. Многим из потерявших работу доброжелатели из ФСБ предложат завербоваться в "армейские корпуса" на Донбассе. Это — наиболее очевидные угрозы, наряду с возможным увеличением социальной напряженности из-за всплеска безработицы в Украине.

Стремление дать отпор действиям УПЦ МП, занимающей зачастую антиукраинскую позицию, не должно ограничиваться запретами. Вопрос свободы совести — традиционно чувствительный для Запада еще со времен существования СССР, опыт которого активно использует современная Россия. Это позволяет предположить, что у Кремля есть план на случай наступления украинской власти на позиции сторонников Кирилла и Онуфрия. Тут куда важнее и перспективнее создание поместной православной церкви, но этот вопрос невозможно решить исключительно на государственном уровне, ведь церковь в Украине, как и в большинстве европейских стран, отделена от государства.

И еще об одном важном моменте — власти пора научиться эффективной информационной политике, проколы в которой бывают опаснее поражений на Донбассе. Сформировать национальные интересы и защищать их согласованно, без оглядки на партийную прописку и бизнес-резоны — это наиболее актуальная задача для всех, кто сегодня заявляет "именем Украины" и намерен продолжать политическую карьеру. В противном случае мы буквально в ближайшее время будем наблюдать братоубийственный обмен критическими стрелами и падение эффективности государственной машины, и без того не являющейся образцом для подражания.

Евгений Магда