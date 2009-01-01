Сокурсник президента РФ о работе "разведчика" Путина в ГДР: Утром открыть дверь, вечером — закрыть

Лучше всего Путина характеризует псевдоним, который ему дали — его там называли "Окурок", рассказал Швец.

Владимир Путин Reuters

Президент РФ Владимир Путин не был разведчиком, а его работа в ГДР была своеобразным "утешением".

Об этом бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по Институту им. Андропова, а сейчас американский финаналитик Юрий Швец заявил в интервью "112. Украина".

"Лучше всего Путина характеризует псевдоним, который ему дали — его там называли "Окурок", — рассказал Швец.

"Он вообще не был разведчиком. Он был признан негодным для работы в разведке и не работал там ни одного дня. Он был отправлен обратно. В качестве утешения была программа территориальных органов КГБ — утешительная поездка, в основном, в ГДР. Он был директором дома дружбы. Утром открыть дверь, вечером закрыть — вот вся разведывательная работа", — отметил сокурсник Путина.

Напомним, ранее российский финансист назвал "эффективное средство устранения Путина".