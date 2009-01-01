Сокурсник Путина потроллил армию РФ: захватила три села и два города в Украине

Дичайший провал российской разведки, заявил Швец.

Сокурсник Путина потроллил ВС России ntv.ru

События в Украине являются подтверждением полного провала российской разведки.

Об этом заявил бывший советский разведчик, сокурсник президента России Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец, сообщает gordonua.com.

"И результат всего этого — могучая, непобедимая российская армия захватила три села и два города в боях против вооруженного народа. В начале-то и украинской армии не было. Народ вилы взял. Дичайший провал российской разведки, который показал, что она не понимала происходящего. Один из провалов", — подчеркнул Швец.

На вопрос о том, почему Россия аннексировала Крым, он выразил мнение, что решение об оккупации было спонтанным.

"Крым был спонтанным решением. Это была ошибка резидента, причем очень суровая. Вова (президент России Владимир Путин, — ред.) обиделся. Вы же здесь танцевали. "Хто не скаче, той москаль". Смеялись, издевались над Вовой. Изгнание Януковича было страшной пощечиной Вове. Он ведь два раза сюда его вам задвигал... Он здесь при Януковиче контролировал все. Служба безопасности Украины была филиалом Федеральной службы безопасности РФ", — отметил Швец.

Ранее Петр Порошенко говорил, что Вооруженные Силы и другие силовые структуры Украины прилагают неимоверные усилия, чтобы сдерживать агрессию РФ, армия в полной мере может дать и дает достойный отпор врагу.