Соратник "Стрелка" объяснил успехи сил АТО на Светлодарской дуге

При первой опасности боевики убегают, бросая оружие и позиции, пишет Эльдар Хасанов.

Украинские танки, иллюстрация ВКонтакте АТО

Удачнаяи потеря боевиками трех опорных пунктов ("Кикимора", "Крест", "Звезда"), а также 4-го и 5-го постов стали возможны ввиду снижения боеспособности, повального пьянства и дезертирства террористов под Дебальцево. А прибывающее пополнение — это в основном безработные, алкоголики и наркоманы.

Об этом назначенный главарем российских наемников Игорем Гиркиным ("Стрелком") "начштаба" в Славянске, затем "начштаба" минобороны ДНР Эльдар Хасанов пишет на своей странице в Вконтакте.

"На 80-90% обновился л/с подразделений, те люди, которые воевали в 2014 г. и имеют боевой опыт убираются из подразделений под разными предлогами, многие уходят сами, командованием создаются все условия чтобы убрать старых идейных "ополченцев". Это необходимо сделать для того, чтобы можно было безнаказанно продавать топливо, запчасти на сторону. Покрывать пьянство в войсках, мордобой. Так же имеются случаи применения оружия, есть раненые. Все это замалчивается. В боевых подразделениях изымаются штатные единицы и передаются на содержание разным спец. группам Таможни и МГБ. Подразделения укомплектованы на 50-60%. Вновь прибывающие (контрактники) в основном безработные алкоголики, есть и наркоманы. Много случаев дезертирства. В связи с этим боеспособность корпусов в плачевном состоянии. Техника есть, а с л/с большая проблема. При первой опасности бойцы убегают, бросая оружие и позиции", — пишет российский наемник.

"Уходят командиры подразделений ополченцев, имеющие боевой опыт. Штабы корпусов развели бумажную волокиту, начальники штабов подразделений занимаются только бумажными планами, конспектами. всевозможными действиями, только бы не заниматься боевой подготовкой л/с", — продолжает подельник "Стрелка".

"Как говорят в штабах корпусов, у нас войны нет, поэтому зря расходовать боеприпасы и топливо бесполезное занятие. Отрабатываются некоторые тактические упражнения только для проверяющих. Топлива выделяется мало, на потребность подразделения в 500-600 л выделяется 150-200 л. Чтобы обеспечить жизнедеятельность подразделения бойцы скидываются и покупают топливо за свои деньги. Также приобретаются и запчасти на транспорт", — жалуется экс-"начштаба" минобороны ДНР.

По его словам, смена людей на позициях — это проблема самих подразделений, никому из штабов до этого дела нет: "Дежурный батареи меняется, преимущественно с позиций (доедут/не доедут). Надо неделю минимум писать заявки и ругаться, чтобы хоть как-то поддерживать боеспособность подразделения".

"По мнению командиров подразделений, командующие корпусами, советники вышестоящих командующих, некомпетентны и находятся не на своих местах, не владеют ситуацией, непозволительно преступно долго принимают решения (12 часов) причем в обоих корпусах. Не учитывая специфику л/с. Ведут себя как на полигоне в России. Только бумажная волокита, как они говорят, будет война тогда и будем думать, а пока только мир. Минские соглашения", — подытожил Хасанов.

Напомним, ранее вербовщик наемников на войну на Донбассе объяснил, почему "хунта ползет по Светлодарской дуге".