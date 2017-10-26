"Пострадали конечности, очень много осколков". Врач рассказал о состоянии Мосийчука после взрыва

Сегодня ночью закончилось оперативное вмешательство, рассказал врач.

Пострадавший Игорь Мосийчук

Народный депутат Игорь Мосийчук, пострадавший в результате взрыва в Киеве , находится в тяжелом состоянии, а через две недели ему сделают еще одну операцию.

Об этом рассказал заведующий стационарным отделением клиники "Борис", где проходит лечение Мосийчук, Игорь Конивец, сообщает "Украинская правда".

"Состояние тяжелое, до среднего еще далеко... Сегодня ночью закончилось оперативное вмешательство, которое продолжалось примерно до 3 часов. Очень было много осколков, которые мы извлекли", — рассказал он.

По словам врача, сейчас депутат находится в палате интенсивной терапии.

"Внутренние органы остались более или менее, больше всего пострадали конечности — верхняя, нижняя, мягкие ткани, перелом кости справа открытый, очень большая рана правого бедра, очень много осколков в нижней конечности, как слева, так и справа", — сообщил Конивец.

Кроме того, по его словам, есть осколки также в мягких тканях затылка.

Врач подчеркнул, что большая часть ран на теле нардепа расположена в нижней части туловища.

В свою очередь, сам Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние уже стабилизировалось.

Об этом он по телефону сообщил телеканалу "112 Украина".

По словам Мосийчука, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.

"Лучше, чем вчера (о своем состоянии здоровья - ред.). Я не хотел бы сейчас в интересах следствия этого говорить, но полностью убежден, что след московский, исполнение здесь украинское. Дам соответствующие объяснения правоохранительным органам. Еще не давал, потому что не был в состоянии, до сих пор нахожусь в реанимации. Я прооперирован, четыре часа шла операция, много осколков с меня вытащили, некоторые еще остались во мне", — заявил он.

Нардеп заявил, что остался жив благодаря профессиональным действиям телохранителя.

"Я обычно ходил без охраны, Руслан со мной меньше месяца. Я выходил из канала вместе с ним. Он толкнул меня на землю, только благодаря этому я остался жив и жизненно важные органы не пострадали, хотя я был гораздо ближе от эпицентра взрыва, направленного именно на меня... Руслан поймал смертельное количество заряда после взрыва, его лицо искажено. Он не успел достать оружие", — рассказал Мосийчук.

Он добавил, что после покушения намерен усилить свою охрану.

"Больница оцеплена по периметру, где я нахожусь. Я буду делать все, чтобы моя охрана была совершенной. (Возможно ли посещение вас, кто уже был?) Были здесь все. Сейчас никого нет, потому что я в реанимации, врачи не пускают", — констатировал нардеп.

Напомним, ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко заявил в комментарии "Главреду", что никаких версий случившегося с Мосийчуком, связанных с политикой, быть не может.