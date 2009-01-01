Совбез ООН принял украинскую резолюцию о защите критической инфраструктуры от терроризма

Резолюция направлена на повышение эффективности международных усилий по противодействию террористическим атакам.

Совбез ООН Reuters

Совет безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию №2341 по защите критической инфраструктуры от террористических атак, инициированную Украиной.

Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

Отмечается, что это "первая в истории резолюция Совета безопасности ООН по защите критической инфраструктуры от террористических атак".

Резолюция направлена на повышение эффективности международных усилий по противодействию террористическим атакам против объектов критической инфраструктуры, в частности, в рамках Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Подчеркивается, что резолюция направлена "на обеспечение уголовной ответственности за совершение террористических атак, направленных на уничтожение или нарушение функционирования критической инфраструктуры".

Также среди элементов резолюции: повышение уровня осведомленности государств о террористических угрозах, усиление устойчивости критической инфраструктуры к террористическим атакам, укрепление потенциала государственного и частного секторов государств для противостояния террористическим угрозам, укрепление международного и регионального сотрудничества, усиление открытого обмена информацией между всеми заинтересованными сторонами и правоохранителями.

По данным МИД Украины, на открытых дебатах Совета безопасности ООН на тему "Защита критической инфраструктуры от террористических атак" председательствовал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Напомним, ранее в связи с обострением ситуации на Донбассе представители стран Европы и США на заседании Совета безопасности ООН призвали Россию вывести войска с Донбасса и начать выполнять Минские соглашения.