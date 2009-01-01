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Совещание на передовой. Порошенко посетил прифронтовую Авдеевку, опубликованы фото

Сегодня, 16:15
Порошенко, авдеевка < >
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1 / 10 Порошенко посетил прифронтовую Авдеевку (Официальный сайт Президента Украины)

Глава государства также пообщался с личным составом 72-й отдельной механизированной бригады.

Порошенко, авдеевка
Порошенко посетил прифронтовую Авдеевку Официальный сайт Президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Авдеевку Донецкой области, где с министром обороны Степаном Полтораком провел совещание по оперативной обстановке на фронте.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Президент, верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко прибыл в Авдеевку Донецкой области, где вместе с министром обороны Степаном Полтораком провел совещание по оперативной обстановке на фронте", — говорится в сообщении.

Глава государства также пообщался с личным составом 72-й отдельной механизированной бригады. Президент обсудил с военнослужащими вопросы вещевого, продуктового, денежного и материального обеспечения подразделения.

Напомним, ранее Порошенко рассказал, как пограничники спасли ему жизнь на Луганщине в 2014 году.

Фото: president.gov.ua.

Теги:  
Порошенко, АТО, Донбасс, Авдеевка
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