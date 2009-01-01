Совещание на передовой. Порошенко посетил прифронтовую Авдеевку, опубликованы фото

Глава государства также пообщался с личным составом 72-й отдельной механизированной бригады.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
"Президент, верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко прибыл в Авдеевку Донецкой области, где вместе с министром обороны Степаном Полтораком провел совещание по оперативной обстановке на фронте", — говорится в сообщении.
Глава государства также пообщался с личным составом 72-й отдельной механизированной бригады. Президент обсудил с военнослужащими вопросы вещевого, продуктового, денежного и материального обеспечения подразделения.
Напомним, ранее Порошенко рассказал, как пограничники спасли ему жизнь на Луганщине в 2014 году.
Фото: president.gov.ua.