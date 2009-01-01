Совет ЕС одобрил безвиз для Грузии, завтра ожидаются переговоры насчет Украины

В Евросоюзе могут начаться межинституциональные переговоры о введении безвизового режима с Украиной.

Флаг Евросоюза, иллюстрация greecetoday.ru

Совет Евросоюза принял механизм временного приостановления действия безвизового режима с третьими странами и

Об этом пишет УНИАН.

По его данным, 28 февраля во второй половине дня ожидается начало межинституциональных переговоров насчет введения безвизового режима ЕС с Украиной.

"… в рамках заседания Совета ЕС по вопросам транспорта и энергетики вопросы, связанные с визовым режимом, были приняты без обсуждения", — говорится в статье.

Ранее президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина получит безвизовый режим с Европейским Союзом к лету 2017 года. Ознакомиться со сведениями европолитика можно здесь.