Советник Авакова назвал условие, при котором Россия рухнет

Идеология РФ построена на лжи, отметил Кива.

Флаги Украины и России, иллюстрация wpristav.ru

Советник главы МВД Арсена Аваковазаявил, что если Украина сохранится как государство, торухнет.

Об этом он рассказал в комментарии "Обозревателю".

В то же время собеседник подчеркнул, что идеология РФ построена на лжи.

"Если мы сможем не победить, а просто устоять и сохраниться — для России это будет крахом всей идеологической системы и повлечет крушение режима. Если Украина сохранится как государство, то тогда Россия рухнет", — утверждает Кива.

По его словам, "вот так нужно воспринимать сегодняшнее их отношение к нам". "Они понимают, что если они все же не доведут начатое, то мы начнем говорить правду. Тогда вся идеологическая машина, построенная на лжи, рухнет. Это повлечет за собой крах всего кремлевского режима", — добавил советник.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал, что считает кремлевский политикум динозаврами, поскольку он твердо убежден — независимая и богатая Украина является угрозой для РФ.