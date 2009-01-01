Советник Авакова жестко раскритиковал россиян: московиты отравлены безумием

Высказывания Жириновского, Путина, Лаврова ассоциируются у нормальных людей лишь с безумием, считает Кива.

Российская нация отравлена безумием еще с первых дней существования своего псевдогосударства и поэтому не нужно удивляться или оценивать высказывания российских политиков.

Об этом сказал экс-глава департамента по борьбе с наркопреступностью, а ныне советник министра внутренних дел Илья Кива в комментарии "Обозревателю".

"На сегодняшний день есть четкое понимание того, что московиты отравлены и уже давным-давно. Наверное с самого начала создания своего российского псевдогосударства. И на сегодняшний день высказывания таких политиков как Жириновский, Путин, государственных деятелей вроде Лаврова ассоциируются у нормальных людей лишь с безумием. И чем безумнее высказывание – тем большую популярность оно набирает среди больных, отравленных людей такого государства как Московия", — сказал Кива.

По его мнению, не нужно удивляться или оценивать высказывания российских политиков.

"Просто нужно четко понимать, что это те язвы или глашатаи, которые должны быть уничтожены в первую очередь для того, чтобы у мира появилась стабилизировать ситуацию", — подчеркнул он.

Напомним, российский журналист Саша Сотник заявил, что РФ разрушена, а люди находятся в апатии. Ведь кремлевская пропаганда денно и нощно буквально прожигает мозги россиян, твердя, что вокруг одни враги, делая таким образом из них агрессивных зомби.

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фото: infokava.com