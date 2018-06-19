Советник главы МинАТО рассказал о плане "Б" Киева по Донбассу

Москава выступает категорически против мирной реинтеинтеграции неподконтрольных Киеву территорий.

Александр Левченко

Экс-посол Украины в Хорватии, а ныне советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Александр Левченко рассказал, что у Киева есть план "Б" по ситуации на Донбассе

План "Б" заключается в том, что если не удастся вернуть Донбасс, то надо будет переключиться на деоккупацию Крыма, передает "Апостроф".

"Возвращение Крыма должно происходить в обратном захвату порядке - сначала была оккупация полуострова, а затем Донбасса. Поэтому сначала мы должны вернуть край горняков, а тогда уже взяться за Крым. Если Россия заблокирует мирный план по возвращению Донбасса, то это и есть план Б украинской стороны, - переходим к Крыму. И тогда ситуация для Москвы осложнится, ведь вопрос Крыма автоматически охватывает и вопрос Донбасса.", - заявил Левченко.

Советник министра также выразил мнение, что Москава выступает категорически против мирной реинтеинтеграции неподконтрольных Киеву территорий.

"Почему Кремль против мирной реинтеграции? Потому что в таком случае их позиция сразу ослабляется, а украинская - усиливается. Если мы сможем реинтегрировать захваченные когда-то военным путем территории, то получаем большое преимущество. Вопрос Крыма чуть дальше, но мы о нем помним, и нельзя выбрасывать его из информационного поля украинского общества. Возможно, это даже вопрос жизни и смерти для государства", - пояснил Левченко.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что Украина может вернуть себе Крым благодаря давлению международного сообщества на Россию.

"Может наступить такое время, что Крым снова под давлением международного сообщества может вернуться в Украину. Это не означает, что это может быть быстро, может быть и долго. Все может быть", - сказал Кравчук.

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