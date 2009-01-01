Советник Порошенко назвал сценарии, которые Кремль может применить против Украины

Противник рассчитывает, что политический конфликт и экономические проблемы подорвут украинскую оборону с середины, отметил Горбулин.

Кремль, иллюстрация Корреспондент

Директор Национального института стратегических исследований, советник президента Петра Порошенкозаявил, что в ближайшее время Кремль может применить против Украины несколько сценарием, в частности, условно называемый войной.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве, пишет УНИАН.

В то же время аналитик подчеркнул, что "на украинском фронте мировой "гибридной войны" ситуация остается крайне напряженной".

"Главный расчет противник делает на том, что политический конфликт и экономические проблемы подорвут украинскую оборону с середины, а наши союзники сдадут свои позиции", — сказал Горбулин.

По его словам, "можно не сомневаться — Кремль готов к этому и надеется, что сможет нас толкнуть в спину, если мы вдруг окажемся возле условной пропасти".

"Какие сценарии может применить к нам Кремль в ближайшее время? Сценарий, который условно назовем войной, — это может быть наступление вооруженных формирований с Донбасса, поддержанных российскими войсками со всех возможных направлений…", — добавил эксперт.

"… сценарий ультиматума — это может быть ультиматум о федерализации и фактической десуверенизации Украины, сценарий деградации — превращение Украины в "серую зону"… Какой из этих сценариев будет реализован — мы этого не знаем, но должны быть готовы к любому из них", — считает советник главы государства.

Ранее экс-глава СБУ, представитель Украины в минской переговорной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук выразил мнение, что на Донбассе не стоит ожидать серьезного фронтального наступления боевиков.