Советник Порошенко назвал сценарии, которые Кремль может применить против Украины

Противник рассчитывает, что политический конфликт и экономические проблемы подорвут украинскую оборону с середины, отметил Горбулин.
Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве, пишет УНИАН.
В то же время аналитик подчеркнул, что "на украинском фронте мировой "гибридной войны" ситуация остается крайне напряженной".
"Главный расчет противник делает на том, что политический конфликт и экономические проблемы подорвут украинскую оборону с середины, а наши союзники сдадут свои позиции", — сказал Горбулин.
По его словам, "можно не сомневаться — Кремль готов к этому и надеется, что сможет нас толкнуть в спину, если мы вдруг окажемся возле условной пропасти".
"Какие сценарии может применить к нам Кремль в ближайшее время? Сценарий, который условно назовем войной, — это может быть наступление вооруженных формирований с Донбасса, поддержанных российскими войсками со всех возможных направлений…", — добавил эксперт.
"… сценарий ультиматума — это может быть ультиматум о федерализации и фактической десуверенизации Украины, сценарий деградации — превращение Украины в "серую зону"… Какой из этих сценариев будет реализован — мы этого не знаем, но должны быть готовы к любому из них", — считает советник главы государства.
Ранее экс-глава СБУ, представитель Украины в минской переговорной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук выразил мнение, что на Донбассе не стоит ожидать серьезного фронтального наступления боевиков.