Советник Порошенко объяснил, почему "мирные планы" могут привести Украину к краху

Нам предлагают то "забыть про Крым", то "провести выборы под присмотром российских войск", пишет Горбулин.

"Мирный план" может привести Украину к краху gur.gov.ua

Попытка воплощения в жизнь любого из предложенных за последнее время "мирных планов" по ситуации в Украине обернется масштабным политическим кризисом, способным привести украинскую государственность к краху.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA директор Национального института стратегических исследований, советник президента Владимир Горбулин.

По его мнению, авторы данных инициатив являются агентами влияния Москвы разного уровня вовлеченности и подготовленности, а их реальная цель состоит в дискредитации Украины и подрыве ее национального единства.

"Нам предлагают то "забыть про Крым", то "провести выборы под присмотром российских войск", то "примириться и не будоражить общественность" — этих планов будет становиться все больше. И цель этого "планов громадья" — убедить западных партнеров в том, что решения существуют — просто "несговорчивая" Украина не хочет их искать", — отмечает эксперт.

По мнению Горбулина, уровень агентов, которых пускает в ход Кремль, оставляет желать лучшего.

"Один — бывший финансовый махинатор с настолько пестрой политической карьерой, которой мог бы позавидовать Остап Бендер. Другой — по сути экс-олигарх, который хочет вернуться в "большую игру". Американские "миротворцы" тоже ничуть не лучше. Засветившиеся в благородном деле "принести Украине мир" ценой украинского же Крыма американские юристы, при ближайшем рассмотрении, оказываются с такими "пятнами на солнце", что скорее напоминают другого известного "юриста" и "друга Украины" — Владимира Жириновского", — говорится в статье.

Автор указывает, что любая попытка "договориться" с агрессором повлечет для Украины тяжелые последствия.

"Реальным результатом реализации любого из этих "планов" станет утрата нами не части Украины, не "отдельных районов", а всей страны. Целиком. Ибо любая попытка "договорится" с агрессором (даже опосредовано) приведет к масштабному политическому кризису", — заключает он.

Подробнее на эту тему читайте в материале "Главреда" "Мирные планы" политиков как свидетельство провала политической коммуникации с Западом".