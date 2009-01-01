Совместная операция с РФ. Эксперт раскрыл детали задержания в Минске журналиста Шаройко

В день задержания украинский журналист Павел Шаройко встретился с сотрудником пропагандистского российского телеканала НТВ.

РФ причастна к задержанию Шаройко, рассказал Тымчук lenta.ru

В день задержания украинский журналист Павел Шаройко встретился с сотрудником пропагандистского российского телеканала НТВ по просьбе последнего, который пытался передать Павлу якобы секретные документы по использованию территории Республики Беларусь для вторжения в Украину.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что друзья группы ИС в Беларуси, которые пытаются противостоять попыткам А.Лукашенко сделать страну полным сателлитом РФ и вести против Украины недружественную политику, предоставили нам информацию относительно обстоятельств задержания в Минске украинского журналиста П.Шаройко и документы, связанные с этим задержанием.

Тымчук отметил, что сотрудник НТВ утверждал, что данные документы — из российского Генштаба, хотя даже беглый их анализ показывает, что они имеют отношение исключительно к белорусским Вооруженным силам. В них, помимо прочего, говорится об общем усилении военного "сотрудничества" с РФ, включая планы передислокации на территорию Беларуси в 2018 г российской ракетной бригады и батальона РЭБ ВС РФ (см. скрины).

Шаройко отказался взять данные документы, прекрасно понимая, что речь идет о провокации. По дороге с данной встречи домой он был задержан сотрудниками КГБ РБ. Учитывая участие в событиях сотрудника инструмента российской пропаганды, стоит полагать, что в случае с провокацией с Шаройко речь идет не о "самостоятельной" операции КГБ РБ, а о совместной операции белорусских и российских спецслужб.

Аналитики группы "ИС" уже заканчивают изучение содержания документа, их выводы мы опубликуем позже*. Но уже ясно следующее.

Если документы подлинные, то становится предельно ясным, что под прикрытием рассказов о "дружественном отношении к Украине" А.Лукашенко в реальности готовит Беларуси судьбу полного анклава России, со всеми вытекающими для Украины негативными последствиями.

Если же документы сфальсифицированы, и российские спецслужбы использовали "втемную" КГБ РБ в провокации против П.Шаройко, то А.Лукашенко должен немедленно освободить украинского журналиста и извиниться перед Украиной. А заодно наконец определиться – он является президентом суверенной державы, имеющей право на самоопределение и независимую внутреннюю и внешнюю политику, включая добрососедские отношения с Украиной, либо же является холуем Путина, добавил Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что украинскому журналисту Павлу Шаройко, задержанному КГБ Беларуси, предъявил обвинение в шпионаже.

Кроме того, Беларусь объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скорцова из-за дела задержанного собкора "Украинского радио".