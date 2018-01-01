"Совсем другая Надя". Журналисты проанализировали возможные связи Савченко с ФСБ

В объективы телекамер Савченко впервые попала студенткой университета Воздушных сил в Харькове 12 лет назад.

В адрес Надежды Савченко звучали обвинения о вербовке УНИАН

После ареста нардепа Надежды Савченко часто звучали версии о вербовке украинки российскими спецслужбами и ее связях с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

В объективы телекамер Надежда впервые попала студенткой университета Воздушных сил в Харькове 12 лет назад, говорится в материале ТСН.

В 2006 году она принимала участие в военизированной игре молодежи "СВИМ". Организовал это действо нынешний народный депутат от "Оппозиционного блока" Игорь Шурма, которого негласно называют "человеком Медведчука". Многим кажется подозрительным, что уже тогда Савченко и Шурму в полуторамиллионном Харькове свели общие интересы.

Сейчас же на фоне ее ареста и многих версий, кто же она на самом деле, блоггер Денис Казанский еще больше верит в эту связь. "Я не могу утверждать, что она там была не случайно или случайно, но мы видим, что пересекались ее пути с медведчуковцами уже тогда, за много лет до того, как все произошло и, конечно, если раздувать конспирологию, то, возможно, она и в России оказалась не случайно", — задается вопросом он.

Шурма вспоминает, что ему рекомендовали Савченко 12 лет назад, как чрезвычайно активного человека, с которым стоит держать контакт. Политик говорит, что действительно тогда с ней познакомился, но второй раз увидел уже в зале парламента. Заявления, что именно он свел Надежду с Медведчуком, Шурма называет бредом, а прямой вопрос, он вербовал Савченко, политика раздражает. "Если я вербовал, значит, я такой же? Получается, что я агент Кремля, или кто я есть? Там я вербовал, там не вербовал, и вы разберитесь со своими стукачами, которые несут неизвестно что", — заявил он.

За последнюю неделю было немало предположений экспертов, что Савченко в долгу у кума Путина, потому что именно Медведчук помог ей осуществить мечту — служить в армии. Якобы он замолвил за нее словечко во время ее выходок на службе в Ираке, а потом вроде помог, когда в университете ее признали "непригодной к полетам". Военные, которые были с Савченко в Ираке, и руководство вуза, где она училась, общаться с ТСН отказались, а вот однокурсник Дмитрий уверен, что Надежда тогда всего достигала сама. "Во-первых, это был долгий период времени, выяснения всего этого, пригодна ли она к обучению, не пригодна. Она обратилась к министру обороны за консультацией, за советом, я не знаю, в чем на самом деле там заключалась беседа, но на тот момент было принято решение дать ей повторную попытку", — рассказал он.

Савченко неоднократно заявляла, что Медведчука уважает, но никогда с ним не встречалась. Однако с кумом Путина связь у нее последние несколько лет точно была — через сестру Веру. "С Медведчуком контактировала ее сестра Вера, контактировала достаточно серьезно. То, могли ли эти контакты вести к чему-то большему, кроме освобождения, я уверен, что да", — признался российский адвокат Савченко Марк Фейгин. Он со своей бывшей подзащитной уже давно не общается, но во время ее плена виделся с ней чаще всех и убежден, что в тюрьме ФСБ пленницу не вербовала. "Я бы это обнаружил, это обнаружили бы консулы. Ее слова не менялись", — заверил он.

А вот изменения Савченко заметил ее бывший военный побратим Валентин Лихолит. "Надя тогда, какая она была, когда мы воевали вместе, и сейчас — это совсем другая Надя", — говорит военный из "Айдара" по кличке "Батя". Он говорит, что Савченко на фронте пробыла меньше месяца, а в плен боевиков попала во время своего третьего боя. Когда же вернулась из России, связей с побратимами не поддерживала, зато стала более агрессивной. "Она не завербована, но была ошибка, когда она вернулась, что с ней никто не работал. Это был промах и СБУ, и МВД, и МОЗ. В разведке есть медпрепараты, которые по какой-то команде или телефонному звонку — человек зомбируется и делает то, что им нужно", — считает Лихолит.

Контрразведчик Александр Скибинецкий имеет значительно более простое объяснение. "Есть такие люди, их называют "обезбашенные", это тот психотип, с которым мы имеем сегодня дело", — говорит эксперт, который всю жизнь работал в спецслужбе. По его мнению, Савченко на роль агента вовсе не подходит, потому что манера ее поведения — эпатаж, вызов, неуправляемость, а с такими чертами характера в шпионы не берут. Зато как объект для манипуляций — Надежда является идеальным вариантом. И этим, по мнению контрразведчика, пользуются друзья Кремля. "Просто подыграли ее настроениям, просто подыграли ее мыслям, которые совпали с интересами, скажем, российской стороны. То есть человек, который может быть введен в украинское общество, который возмутит все, поломает существующий строй, приведет к какому-то хаосу — мне кажется, именно это увидели и именно этому подыграли", — пояснил Скибинецкий.

Напомним, 23 марта в Киеве суд решил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года − без права внесения залога. Нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти.

В ходе заседания 29 марта меру пресечения суд оставил без изменений.