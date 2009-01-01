Военный союзник России. Представляет ли Беларусь угрозу для Украины

Годы давления на демдвижения негативно влияют на способность Лукашенко противостоять Кремлю, говорит Александр Хара.

Александр Хара Главред

Планомерное, проведение там совместных военных учений ставит под угрозу северную границу Украины.

Об этом директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара рассказал на чате в "Главреде".

"Беларусь является военно-политическим союзником России. Сложно себе представить степень внедрения российских спецслужб в структуры безопасности Беларуси. К тому же, как и в Украине до войны, среди людей в погонах есть много сторонников Путина и его построенной на силовиках системы. Сможет ли, даже при своем желании, Лукашенко сделать невозможным использование его территории как плацдарма для нападения на Украину, остается открытым вопросом", — говорит политический эксперт.

"И это при том, что он кардинально изменил риторику и курс после "перекрытия" Россией нефтяного краника, а также определенной либерализации политической атмосферы. Годы подавления демократических и национальных движений негативным образом влияют на его способность противостоять воздействию Кремля", — подчеркнул директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел".

Комментируя вопрос о том, какие выводы должен сделать Киев после задержания в Минске украинского писателя и поэта Сергея Жадана, Александр Хара заметил: "Беларусь является авторитарным государством, военно-политическим союзником России. Там происходят систематические подавления политических прав и свобод, притеснения СМИ и журналистов. Поэтому любой гражданин демократической страны, выражающий несогласие с такой политикой или являющийся носителем европейских ценностей, может быть под угрозой в Беларуси".

Напомним, ранее эксперт рассказал, в каком случае возможно прекращение войны на Донбассе.

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