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Военный союзник России. Представляет ли Беларусь угрозу для Украины

Сегодня, 14:54

Годы давления на демдвижения негативно влияют на способность Лукашенко противостоять Кремлю, говорит Александр Хара.

Александр Хара
Александр Хара Главред
Планомерное накопление Россией своих вооруженных сил в Беларуси, проведение там совместных военных учений ставит под угрозу северную границу Украины.

Об этом директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара рассказал на чате в "Главреде".

"Беларусь является военно-политическим союзником России. Сложно себе представить степень внедрения российских спецслужб в структуры безопасности Беларуси. К тому же, как и в Украине до войны, среди людей в погонах есть много сторонников Путина и его построенной на силовиках системы. Сможет ли, даже при своем желании, Лукашенко сделать невозможным использование его территории как плацдарма для нападения на Украину, остается открытым вопросом", — говорит политический эксперт.

"И это при том, что он кардинально изменил риторику и курс после "перекрытия" Россией нефтяного краника, а также определенной либерализации политической атмосферы. Годы подавления демократических и национальных движений негативным образом влияют на его способность противостоять воздействию Кремля", — подчеркнул директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел".

Комментируя вопрос о том, какие выводы должен сделать Киев после задержания в Минске украинского писателя и поэта Сергея Жадана, Александр Хара заметил: "Беларусь является авторитарным государством, военно-политическим союзником России. Там происходят систематические подавления политических прав и свобод, притеснения СМИ и журналистов. Поэтому любой гражданин демократической страны, выражающий несогласие с такой политикой или являющийся носителем европейских ценностей, может быть под угрозой в Беларуси".

Напомним, ранее эксперт рассказал, в каком случае возможно прекращение войны на Донбассе.

Больше читайте на "Главреде": "Олександр Хара: без України плани Путіна по відновленню імперії чи СРСР 2.0 нездійснені".

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Беларусь, Украина, Россия, нападение, наступление, учения, агрессия, Лукашенко, Хара, эксперт, политолог, международник
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