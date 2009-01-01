Создание банды и уклонение от уплаты налогов. Направлено подозрение беглому "кошельку Януковича"

Курченко уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов, отметили в прокуратуре.

Сергей Курченко theins.ru

Во вторник, 30 мая, прокуратура Одесской области направила беглому бизнесмену Сергею Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области.

Сообщается, что прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов по так называемой "схеме Курченко".

"Во вторник, 30 мая, прокуратурой Одесской области согласовано и направлено уведомление о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний Сергею Курченко в совершении ряда преступлений. В их числе — создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем и тому подобное", — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, составлено сообщение о подозрении еще одному фигуранту преступной организации, причастному к сделкам с топливом.

По данным следствия, указанные лица находятся за пределами Украины, в связи с чем они объявлены в розыск.

Всего, как отметили в пресс-службе, в уголовном производстве пока статус подозреваемых и обвиняемых имеют 19 человек. Среди них бывшие руководители ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы в морские порты с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Ранее сообщалось, что Сергею Курченко ГПУ объявила подозрение за хищение с другими лицами имущества госпредприятия ПАО "Укргаздобыча".