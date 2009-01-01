"Спасибо за честный ответ". Журналист объяснил, как Песков нанес удар по пропаганде РФ

Для Кремля важны переговоры ради переговоров, отметил Цимбалюк.

Дмитрий Песков Reuters

Об этом украинский журналист Роман Цимбалюк написал у себя в Facebook.

"Неожиданный удар по российской пропаганде. Прямо из Кремля. На росТВ очень часто говорят, что у Украины есть "хозяева" за океаном, что по Киеву ходят строем агенты ЦРУ и вообще от нас ничего не зависит. Мол, за спиной Украины договариваются, а мнение официального Киева никто не спрашивает. Вот сегодня выяснилось, что ни США, ни "нормандская четверка" конфликт на Донбассе не решат. Дмитрию Сергеевичу (Пескову, — ред.) спасибо за честный ответ", — отметил он.

По словам Цимбалюка, для Кремля важны переговоры ради переговоров. Если идут переговоры с РФ, для них это значит, что "Россия — великая страна".

"Но факт в том, что если за столом российские переговорщики, значит, результата не будет. Это аксиома. Мир им не нужен, не для этого Москва разжигает конфликты — ведь, кроме войны, других вариантов доказать свою значимость просто нет. Судьба оккупированного Донбасса на самом деле никого в Москве не интересует, свою роль для "величия" России он уже выполнил", — добавил журналист.

Он уточнил, что выхода из этой ситуации для Украины только два: оставить все как есть на Донбассе и Крыму; сделать вид, что Украина готова оставить все как есть на Донбассе и в Крыму, а самим готовиться к освобождению жителей на оккупированных территориях.

"Договориться здесь не удастся", — подытожил Цимбалюк.

Напомним, ранее дипломат заявил о том, что Минские соглашения не могут выполняться в интерпретации российской стороны.