Спасти от Путина. Почему европейская элита не намерена "ложиться" под московских чекистов

Чем больше растет национализм европейских государств, тем больше ненависть концентрируется на России, говорит Виктор Небоженко.

Виктор Небоженко Главред

Желание Кремля привести к власти в ряде европейских государствможет ударить по самой России.

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".

"Не надо недооценивать Европу. Европа столько раз испытывала геополитические угрозы, что у нее накопился богатый опыт консолидации. Если вы заметили, то, например, во французской избирательной кампании сейчас появились не только открытые сторонники Путина, но и политики с противоположными избирательными стратегиями, которые заявляют: "Мы спасем вас от Путина!", — говорит политолог.

"Такой же сложный процесс происходит и в Германии, где старый канцлер Шредер с нынешним министром иностранных дел Штаймайером не сумели сделать из пророссийского Габриэля удобного для них и Кремля кандидата в канцлеры", — продолжает эксперт.

"Так что процессы не такие однозначные, как нам кажется из прессы. А все дело в том, что в Европе существует общеевропейская элита, которая не собирается "ложиться" под московских чекистов", — подчеркнул директор социологической службы "Украинский барометр".

"И самое главное — 150-летняя история Европы показывает, что чем больше растет национализм европейских государств, тем больше парадоксальным образом ненависть концентрируется на России. 1812 год — Наполеон объединил против России всю Европу. 1854 год — Крымская война, которая стала первой европейской войной против России. Две следующие мировые войны — Первая и Вторая, с колоссальным националистическим потенциалом, были направлены против России. Так что чем быстрее националисты разных европейских стран придут к власти, тем быстрее они обменяют финансовую помощь Путина на неблагодарность России", — говорит Виктор Небоженко.

"Естественно, нам тоже достанется (национализм Польши, Венгрии, Румынии)", — добавил эксперт.

Напомним, ранее политолог рассказал, как Трамп обхитрил Путина со снятием санкций в обмен на ядерное оружие.

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