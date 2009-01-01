"Способны сдерживать армию агрессора РФ". Порошенко похвастался оборонным бюджетом Украины

Глава государства назвал одним из приоритетов — усиление контрразведывательного режима.

Петр Порошенко newstes.ru

Президент Украины Петр Порошенко выступает за усиление контрразведывательного режима в Украине.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил сегодня на заседании СНБО.

"Глава государства назвал одним из приоритетов — усиление контрразведывательного режима и выполнение Национальной разведывательной программы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заседания президент представил членам СНБО новоназначенного председателя Службы внешней разведки Украины Егора Божко.

Кроме того, глава государства особо подчеркнул важность усиления мотивации тех, кто находится на первой и второй линии соприкосновения. Речь идет о повышении денежных выплат в зависимости от степени риска и сложности задач.

Порошенко отметил, что на сегодняшний день на первой линии украинский военнослужащий получает дополнительную доплату 10 тыс. грн.

"У нас на первой линии нет никого, кто бы получал меньше 17 тыс. грн", — сказал он.

"Уверен в том, что сейчас, когда мы начинаем программу оружейно-технического осовременивания армии, когда мы должны ее выводить на уровень ХХI века, мы должны обеспечить целевое финансирование Государственной целевой программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса и найти ресурсы", — подчеркнул глава государства.

Порошенко также заявил, что, согласно предложениям Кабинета министров, в 2018 году на нужды безопасности и обороны Украины планируется направить 163 млрд грн, что на 20 млрд больше, чем в текущем году.

Порошенко подчеркнул, что Стратегией нацбезопасности предусмотрено ежегодное бюджетное финансирование сектора безопасности и обороны в объеме не менее пяти процентов валового внутреннего продукта.

"В соответствии с предложениями Кабинета министров Украины, в 2018 году планируется направить на нужды национальной безопасности и обороны 163 млрд грн. Это на 20 млрд грн больше, чем в текущем году", — отметил глава государства.

"Мы способны сдерживать российского агрессора, который имеет самую сильную армию на континенте, которая по численности в пять раз больше нашей, а военный бюджет которой в отдельные годы превышал наш в 16 раз", — подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко подписал указ о назначении Егора Божко главой Службы внешней разведки Украины.