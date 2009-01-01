Справедливое возмездие. Почему уничтожение "Гиви" и "Моторолы" ударило по "российским отпускникам"

Лидеры боевиков должны понести ответственность согласно украинскому законодательству, говорит Игорь Романенко.

Игорь Романенко Главред

Уничтожение одиозных полевых командиров ДНР —— привело к тому, что у других боевиков и "российских отпускников" поубавилось желания занимать какие-либо должности в иерархии "республик".

Об этом генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал на чате в "Главреде".

"Однозначно — да, поубавилось. Более того, "Гиви", в то время еще живой, видел, каким образом и что произошло с "Моторолой", и после этого понимал, что он один из следующих, причем в ближайшее время. Потому он начал продавать свою недвижимость (гаражи, квартиры), отправлять родственников с территории Донбасса в Россию и принимать меры по усилению безопасности. Однако это его не спасло, и справедливое возмездие настигло его в его же кабинете", — говорит военный эксперт.

"В связи с этим вопросом хотелось бы отметить, что все террористы, которые действуют на территории Украины, в том числе на временно оккупированных территориях, особенно это касается лидеров боевиков, должны понести ответственность за свои действия, согласно украинскому законодательству. А для этого должны активно работать наши соответствующие органы, прежде всего, восстановленная Военная прокуратура (которая была уничтожена вместе с военными судами во времена Януковича). Также должны быть возрождены военные суды. Эти структуры (именно военные) должны работать, потому что в условиях фактической войны особенно остро встал вопрос юридического обеспечения всех аспектов ведения войны в нашем государстве", — подчеркнул экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ.

"К сожалению, также надо отметить возросшую активность соответствующих органов РФ в лице Следственного комитета, судя по последним событиям, например, в Авдеевке. Они позволяют себе возбуждать дела против руководства наших частей, действующих в этом районе", — возмущен генерал-лейтенант.

С другой стороны, говорит он, россияне прилагают усилия к подрыву стабильности действий наших военных руководителей, используя своих агентов в Украине, проводя соответствующую работу с различными слоями населения Украины, волонтерами и даже военнослужащими.

"Пример: организация давления на суд, который ведет дело о сбитом Ил-76, по генералу Виктору Назарову. Прилагается максимум усилий, чтобы, используя давление во всем спектре, добиться фальсификации проведения экспертиз, необъективного освещения событий отдельными СМИ, давления определенной части общественности и убитых горем родственников, чтобы, не зависимо от объективных обстоятельств, однозначно осудить генерала", — говорит эксперт.

"И вопрос для меня здесь не столько в ситуации, что "генерал должен прикрывать генерала", а в том, чтобы в украинском возрождающемся государстве рождались новые объективные суды (в том числе военные прокуратура и суд), которые бы квалифицированно давали оценку действиям наших военнослужащих, представителей силовых структур, граждан государства, связанных с военной сферой, не зависимо от ранга и должности — от рядового до генерала, потому что в моем представлении и тот, и другой являются солдатами своей Родины, своего народа. Только у рядового ответственность за выполнение боевой задачи на уровне одного человека и одной жизни, а у генерала — тысяч и десятков тысяч военнослужащих, а по совокупности и ответственность за безопасность и существование нашего государства в условиях войны", — подытожил Игорь Романенко.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, как Путин реализует подход step by step на Донбассе.

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