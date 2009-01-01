США дадут Украине 54 миллиона долларов на энергетику, верховенство права и демократию

Соглашение было подписано первым вице-премьером — министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым.

США дадут Украине 54 млн. долларов 112.ua

Украина и США подписали соглашение о выделении нашей стране 54 млн долл. дополнительных средств в рамках технической помощи на обеспечение стабильного экономического роста, верховенства права и демократии.

Соглашение было подписано первым вице-премьером — министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым и региональным директором USAID Сюзан Фриц в присутствии посла США Мари Йованович и заместителя главы USAID Марго Эллис, сообщает пресс-служба КМУ.

"Сегодня мы говорим о дополнительной технической помощи в размере 54 млн долл., что свидетельствует о тесном сотрудничестве наших правительств. … Стоит вопрос использования средств. Первое — это энергетическая сфера, второе направление — верховенство права, третье направление — развитие отчетности правительства перед гражданами Украины", — сказал Кубив.

По его словам, общий объем технической помощи по данной программе с учетом дополнительно выделенных средств увеличился до 123 млн долл.

Напомним, ранее в Конгрессе США одобрили военную помощь Украине.