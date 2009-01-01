США должны предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО — экс-чиновник Пентагона

Статус основного союзника вне НАТО — символический шаг, который формально закрепит приоритетность безопасности и помощи Украине.

Такое мнение в статье для издания Defence One высказал бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер, пишет Укринформ.

"Министр обороны США Джеймс Маттис должен объявить, что Штаты предоставляют Украине статус основного союзника вне НАТО. Этот преимущественно символический шаг формально закрепит приоритетность безопасности и другой помощи Украине", — отметил Карпентер.

По его убеждению, это никоим образом не должно помешать возможному приобретению Украиной полноценного членства в Североатлантическом альянсе.

"В любом официальном объявлении о предоставлении статуса основного союзника вне НАТО должно четко указываться, что это в любом случае не повредит действующим или будущим стремление Украины обрести полное членство в Альянсе", — отметил эксперт.

Стоит также отметить, что основной союзник вне НАТО — это определение правительства США, характеризующее исключительно тесные стратегические и военные отношения со странами, которые не являются членами НАТО.

Введение подобного статуса в двухсторонних отношениях определяет приоритетность развития отношений США с этими странами, в том числе, возможность участия в совместных оборонных инициативах, возможность проведения совместных исследований военного характера, участие в ряде ограниченных контртеррористических мероприятий, поставка ограниченных видов вооружения, совместное участие в космических проектах.

Напомним, ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, как Украина может присоединиться к Альянсу.

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