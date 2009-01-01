Сегодня, 14:30 RSS

США не намерены заключать сделку с РФ по Донбассу "над головами украинцев" — Волкер

Сегодня, 13:12

Украина является одним из приоритетных направлений международной политики администрации Трампа, отметил спецпредставитель Госдепа.

Волкер
Курт Волкер УНИАН
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что его страна не намерена заключать отдельное соглашение с Российской Федерацией по разрешению конфликта на Донбассе "над головами украинцев или за спинами европейцев".

Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

В то же время дипломат подчеркнул, что Штаты поддерживают мирный процесс в "нормандском формате" (наша страна, РФ, Германия и Франция — Ред.).

"Мы не намерены становиться его частью или возглавлять его", — сказал Волкер, добавив, что Украина является одним из приоритетных направлений международной политики администрации американского президента Дональд Трампа.

Ранее Курт Волкер утверждал, что отношения между США и Россией являются важными, но они будут испорчены, если не будет найдено решение кризиса на востоке украинского государства.

Теги:  
Украина, Россия, Донбасс, конфликт, Трамп, соглашение, Волкер, нормандский формат
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...