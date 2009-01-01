США не намерены заключать сделку с РФ по Донбассу "над головами украинцев" — Волкер

Украина является одним из приоритетных направлений международной политики администрации Трампа, отметил спецпредставитель Госдепа.

Курт Волкер УНИАН

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украинезаявил, что его страна не намерена заключать отдельное соглашение спо разрешению"над головами украинцев или за спинами европейцев".

Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

В то же время дипломат подчеркнул, что Штаты поддерживают мирный процесс в "нормандском формате" (наша страна, РФ, Германия и Франция — Ред.).

"Мы не намерены становиться его частью или возглавлять его", — сказал Волкер, добавив, что Украина является одним из приоритетных направлений международной политики администрации американского президента Дональд Трампа.

Ранее Курт Волкер утверждал, что отношения между США и Россией являются важными, но они будут испорчены, если не будет найдено решение кризиса на востоке украинского государства.