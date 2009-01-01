США не намерены заключать сделку с РФ по Донбассу "над головами украинцев" — Волкер

Украина является одним из приоритетных направлений международной политики администрации Трампа, отметил спецпредставитель Госдепа.
Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.
В то же время дипломат подчеркнул, что Штаты поддерживают мирный процесс в "нормандском формате" (наша страна, РФ, Германия и Франция — Ред.).
"Мы не намерены становиться его частью или возглавлять его", — сказал Волкер, добавив, что Украина является одним из приоритетных направлений международной политики администрации американского президента Дональд Трампа.
Ранее Курт Волкер утверждал, что отношения между США и Россией являются важными, но они будут испорчены, если не будет найдено решение кризиса на востоке украинского государства.