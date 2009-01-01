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США никогда не примут аннексию Крыма Россией — глава Пентагона

Сегодня, 14:30

Соединенные Штаты стоят рядом с Украиной, сказал Мэттис.

Мэттис,Порошенко
Джеймс Мэттис и Петр Порошенко Reuters
Глава минобороны США (Пентагон) Джеймс Мэттис заявил, что его страна никогда не примет аннексию Крыма Российской Федерацией.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко, пишет РБК-Украина.

В то же время чиновник подчеркнул, что американская сторона поддерживает территориальную целостность украинского государства.

"Соединенные Штаты стоят рядом с Украиной. Мы не принимаем и никогда не примем аннексию Крыма…Союзники США и США будут оказывать давление на Россию, чтобы она выполняла Минские соглашения (по Донбассу — Ред.)", — отметил Мэттис.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко встретился в Киеве с Джеймсом Мэттисом, они, в частности, обсудили возможность развертывания на востоке Украины миротворческой миссии ООН.

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Украина, Россия, Крым, Мэттис, Порошенко, Минские соглашения
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