США передадут Украине новые комплексы радиоэлектронной и контрабатарейной борьбы

Президент заявил, что в 2017 году ВСУ получили 600 единиц образцов ракетно-артиллерийского вооружения.

США передадут Украине новые комплексы РЭБ @GeoffPyatt

Украина получит от США более мощные комплексы радиоэлектронной и контрабатарейной борьбы

Об этом президент Петр Порошенко заявил на торжествах в Киевской области по случаю Дня ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины, сообщает УНИАН.

Порошенко напомнил о предоставлении Соединенными Штатами Америки средств контрбатарейной борьбы, которые модернизируются в Украине.

"Мы получили также уникальный антиминометный комплекс. Благодаря этому сокращено время на уничтожение средств поражения противника. И это время, с момента фиксации и до уничтожения, составляет всего несколько минут", — сказал президент.

"И упомянутые комплексы очень хорошо зарекомендовали себя на линии столкновения, и я имел возможность недавно, в сентябре, во время посещения Нью-Йорка поблагодарить за это руководство Соединенных Штатов, в том числе, и поблагодарить от украинских воинов, и договориться о том, что эта помощь будет расширена. Будут предоставляться более современные, более мощные комплексы радиоэлектронной борьбы, контрабатарейной борьбы и не только из США", — отметил глава государства.

Порошенко также заявил, что в 2017 году ВСУ получили 600 единиц образцов ракетно-артиллерийского вооружения.

"Считаю, что уже сейчас мы должны перейти к принципу, который доминирует среди наших стран-партнеров — членов Североатлантического альянса (НАТО). Это ключевая характеристика — точность. И сегодня украинская артиллерия полностью соответствует этим требованиям", — заявил президент.

"Мы уверенно продвигаемся по этому пути, и в целом только за текущий год Вооруженные силы Украины получили 600 единиц образцов ракетно-артиллерийского вооружения, более 250 единиц приборов ночного видения и других современных образцов вооружения", — заявил Порошенко.

Порошенко также приказал Министерству обороны и Вооруженным силам улучшать качество подготовки артиллеристов.

"По правде говоря, к сожалению, проблем еще хватает. Это касается проблем восстановления и модернизации вооружения, обеспечения боеприпасами, совершенствования учебных центров по подготовке специалистов-артиллеристов и проведения процесса их подготовки в полном соответствии с реальными потребностями украинского войска и стандартами НАТО", — заявил Порошенко.

"Я приказываю Министерству обороны Украины, Вооруженным силам Украины и в дальнейшем наращивать интенсивность и качество подготовки наших героев, наших артиллеристов-ракетчиков", — подчеркнул президент.

Кроме того, президент Украины подчеркнул, что ракетные и артиллерийские части должны быть готовы вернуться на линию разграничения на Донбассе.

"Даже сегодня, когда в соответствии с Минскими договоренностями, танки и артиллерия калибром более 100 мм отведены на установленные соглашениями и договоренностями расстояния, именно ракетные и артиллерийские части остаются для агрессора достаточно весомым сдерживающим фактором, который четко понимает, какую цену придется заплатить, если не дай бог кто-то осмелится перейти в наступление", — подчеркнул президент.

"Именно поэтому сегодня нам с вами необходимо оттачивать мастерство, оттачивать быстрое реагирование и передвижение, развертывание артиллерийских и ракетных систем", — добавил Порошенко.

"Вас отвели от линии разграничения, но вы должны быть готовы вернуться туда в любой момент и вступить в бой, если это будет продиктовано потребностями обороны", — подчеркнул глава государства.

Он также уточнил, что на ракетные войска и артиллерию приходится более 70% боевых огневых задач в зоне проведения антитеррористической операции.

"После того, как российская агрессия на востоке нашего государства с помощью кремлевского военторга существенно нарастила свой потенциал в противовоздушной обороне и усложнила нашу возможность применять фронтовую и военную авиацию, именно тогда ракетные войска и артиллерия стали основным огневым игроком на поле боя. На них приходится более 70% боевых огневых задач, стоящих перед украинскими войсками", — отметил глава государства.

Напомним, ранее сообщалось о поставке в Украину американских контрбатарейных радаров.