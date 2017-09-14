США поддержали замену главарей ДНР и ЛНР — СМИ

Вопрос возможных перестановок в "республиках" якобы решался не только в Кремле.

Александр Захарченко и Игорь Плотницкий rusvesna.su

На Донбассе замену главарей самопровозглашенных ДНР и ЛНР —— поддержали США.

Об этом пишет "Апостроф", ссылаясь на источник в украинской власти, знакомый с ситуацией.

В то же время он уточнил, что вопрос вероятных перестановок в псевдореспубликах решался не только в Кремле.

"… на необходимости заменить Захарченко и Плотницкого, с которыми отказывается вести переговоры украинское руководство, настояли в США, которые заняли более активную роль в урегулировании российско-украинского конфликта", — отметил собеседник.

По его сведениям, новые кандидатуры — экс-нардепы Василий Волга (может возглавить террористическую ЛНР Плотницкого) и Александр Бобков (претендует на место Захарченко) — "были заранее озвучены российской стороной и поддержаны американской".

Ранее нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал, что среди подчиненных в "администрации" главаря самопровозглашенной ДНР распространяются слухи о смене руководящего состава "республики" в октябре текущего года.