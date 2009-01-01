США поддерживают продления действия особого статуса Донбасса с целью урегулирования ситуации

США надеются на мирное урегулирование ситуации на Донбассе.

Об этом сообщается в микроблоге Посольства США в Украине в Twitter.

"Мы поддерживаем усилия Верховной Рады продлить действие особого статуса, что даст возможность мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", — говорится в сообщении.

Ми підтримуємо зусилля @verkhovna_rada продовжити дію особливого статусу,що дасть можливість мирного врегулювання конфлікту на сході України — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 4 жовтня 2017 р.

Напомним, 4 октября президент Украины Петр Порошенко должен зарегистрировать в парламенте законопроект о реинтеграции Донбасса, а рассматриваться в сессионном зале он может уже 5 октября.

Напомним, дипломат Богдан Яременко рассказал о "мышиной возне власти" вокруг закона о реинтеграции Донбасса.