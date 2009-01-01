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США поддерживают продления действия особого статуса Донбасса с целью урегулирования ситуации

Сегодня, 12:41

США надеются на мирное урегулирование ситуации на Донбассе.

США, Украина
112.ua
В посольстве Соединенных Штатах Америки заявили о поддержке усилий Верховной Рады Украины относительно продления действия особого статуса с целью урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом сообщается в микроблоге Посольства США в Украине в Twitter.

"Мы поддерживаем усилия Верховной Рады продлить действие особого статуса, что даст возможность мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 октября президент Украины Петр Порошенко должен зарегистрировать в парламенте законопроект о реинтеграции Донбасса, а рассматриваться в сессионном зале он может уже 5 октября.

Напомним, дипломат Богдан Яременко рассказал о "мышиной возне власти" вокруг закона о реинтеграции Донбасса.

Теги:  
Донбасс, реинтеграция, закон, Рада, Порошенко
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