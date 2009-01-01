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США помогут укрепить ВСУ. Украина получит 40 медицинских внедорожников

Сегодня, 07:55

Руководители "AM General" выразили заинтересованность в дальнейшем действенной поддержке Вооруженных Сил Украины.

Хаммер
США уже передавали Украине военные авто twitter.com
США поставят Вооруженным силам Украины 40 медицинских внедорожников Hummer.

Об этом шла речь на встрече посла Украины в США Валерия Чалого с руководителями компании "AM-General", сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Посол Украины в США Валерий Чалый провел встречу с руководством "AM General" — компании-производителя военных автомобилей Hummer. Во встрече приняли участие исполнительный председатель "AM-General" генерал (в отставке) Джек Кин, главный исполнительный директор Энди Хоув и исполнительный вице-президент компании Ларри Платт. Стороны обсудили возможные механизмы углубления сотрудничества Украины с известным в мире производителем военных внедорожников", — говорится в сообщении.

"Руководители "AM General" выразили заинтересованность в дальнейшем действенной поддержке Вооруженных Сил Украины, которые противодействуют российской агрессии. Сообщено о направлении в октябре с.г. 40 медицинских Hummer для нужд ВСУ, которые должны прибыть в Украину уже в ближайшее время", — сообщили в посольстве.

Кроме того, стороны договорились на будущее поддерживать контакты для сотрудничества в решении первоочередных потребностей украинских военных. Также украинский посол обсудил способы углубления сотрудничества между украинским государством и "AM-General".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина модернизирует американские броневики по технологии США.

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Украина, США, Чалый, AM-General, Hummer
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