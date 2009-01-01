США помогут укрепить ВСУ. Украина получит 40 медицинских внедорожников

Руководители "AM General" выразили заинтересованность в дальнейшем действенной поддержке Вооруженных Сил Украины.

США уже передавали Украине военные авто twitter.com

США поставят Вооруженным силам Украины 40 медицинских внедорожников Hummer.

Об этом шла речь на встрече посла Украины в США Валерия Чалого с руководителями компании "AM-General", сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Посол Украины в США Валерий Чалый провел встречу с руководством "AM General" — компании-производителя военных автомобилей Hummer. Во встрече приняли участие исполнительный председатель "AM-General" генерал (в отставке) Джек Кин, главный исполнительный директор Энди Хоув и исполнительный вице-президент компании Ларри Платт. Стороны обсудили возможные механизмы углубления сотрудничества Украины с известным в мире производителем военных внедорожников", — говорится в сообщении.

"Руководители "AM General" выразили заинтересованность в дальнейшем действенной поддержке Вооруженных Сил Украины, которые противодействуют российской агрессии. Сообщено о направлении в октябре с.г. 40 медицинских Hummer для нужд ВСУ, которые должны прибыть в Украину уже в ближайшее время", — сообщили в посольстве.

Кроме того, стороны договорились на будущее поддерживать контакты для сотрудничества в решении первоочередных потребностей украинских военных. Также украинский посол обсудил способы углубления сотрудничества между украинским государством и "AM-General".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина модернизирует американские броневики по технологии США.