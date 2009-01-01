США выступают за миротворцев ООН на Донбассе з широким мандатом и на границе с РФ

В Госдепе настаивают, чтобы миссия ООН обеспечивала мир на всей оккупированной территории Украины, включая границу с РФ.

Миротворцы ООН, иллюстрация. Reuters Соединенные Штаты Америки выступают за размещение миротворцев ООН з широким мандатом на всей оккупированной территории Донбасса, в том числе на границе с Россией.

Об этом заявила спикер Государственного департамента США Гедер Науерт на брифинге в Вашингтоне, сообщает Радио Свобода.

"Хочу четко подчеркнуть, что любые такие силы должны иметь широкий мандат — обеспечивать мир и безопасность на всей оккупированной территории Украины, до самой границы и включая границу с Россией, для того, чтобы избежать углубления или закрепления разделения Украины", — заявила она.

Пресс-секретарь напомнила, что европейские государства, например, Германия, соглашаются в этом с США.

"Мы верим, что возможности миротворческих сил ООН на востоке Украины — это идея, которую, конечно, стоит изучить. Мы считаем, что это возможный способ защитить украинских граждан, независимо от национальности. Мы считаем, что это создает потенциал для восстановления суверенитета Украины и ее территориальной целостности... Наша цель проста: мы бы хотели восстановления территориальной целостности Украины, а также защиты украинцев, независимо от их религии, национальности или языка", — сказала Науерт.

Она также добавила, что США считают необходимым улучшить положение с безопасностью как первый шаг к урегулированию на оккупированной части Донбасса.

"Мы неоднократно призывали Россию обеспечить настоящий и устойчивый режим прекращения огня. Мы бы хотели, чтобы она пошла на разведение сил по линии контакта, вывела тяжелое вооружение и позволила полный, беспрепятственный и безопасный доступ международным наблюдателям, включая международную границу", — заявила пресс-секретарь Госдепартамента.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что РФ предлагает создать вооруженную миссию ООН на Донбассе для защиты наблюдателей ОБСЕ.

Как известно, Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

Ранее Путин предлагает ввести миротворцев, чтобы охранять миссию ОБСЕ на линии разграничения.

В МИД Украины приняли во внимание заявление Путина и готовы прорабатывать этот вопрос, однако подчеркнули, что не может быть и речи о присутствии россиян на территории Украины под видом миротворцев.

Между тем, Россия направила в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе.

По мнению посла Украины в ООН Владимира Ельченко, в российском проекте резолюции говорится об "абсолютно нереальных вещах", в которых нет "никакого миротворчества". По его словам, РФ предложила разместить миссию только на линии соприкосновения, а также провести переговоры по этому вопросу с представителями террористов.

Кроме того президент Петр Порошенко назвал условия для размещения миротворцев на Донбассе.

Украина передала в Совбез ООН обновленный проект резолюции по миротворцам на Донбассе.

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