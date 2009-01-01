Стали известны подробности американского бюджета-2018 с военной помощью Украине

В Конгрессе США обнародован согласованный Сенатом и Палатой представителей проект закона о "Бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны".

В согласованном проекте бюджета обеих палат Конгресса Соединенных Штатов Америки, который будет еще рассматриваться на заседании Сената и Палаты представителей, предусматривается возможность предоставления Украине летального вооружения оборонного характера

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

Отмечается, что в Конгрессе США обнародован согласованный Сенатом и Палатой представителей проект закона о "Бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны".

Украинские дипломаты заявили, что оборонный бюджет США на 2018 год предусматривает 350 миллионов долларов в сфере безопасности помощи Украине и существенное расширение ее направлений.

При этом сказано, что этот объем средств, которые предлагается выделить для оказания помощи в сфере безопасности Украины в следующем бюджетном году, сохранен на прошлогоднем уровне.

Кроме того, отмечается, что проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера. В него также включены новые положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненных украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления действенности воздушных и военно-морских сил нашего государства.

Отмечается, что впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине следующие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны.

Законопроект должен быть проголосован Сенатом и Палатой представителей перед подачей на подпись президенту США Дональду Трампу.

Украинские дипломаты считают, что позиция обеих палат американского парламента еще раз подчеркивает высокий уровень двухпалатной и двухпартийной поддержки Украины в противостоянии агрессии Кремля.

Напомним, ранее блогер рассказал, как РФ отреагирует на американскую военную помощь Украине.