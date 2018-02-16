Стали известны подробности переговоров Климкина и Лаврова

Главы МИД не смогли договориться о миротворцах на Донбассе.

Павел Климкин и Сергей Лавров. Скриншот

Встреча глав Министерств иностранных дел Украины и России Павла Климкина и Сергея Лаврова не принесла никаких результатов.

Об этом украинский министр Климкин сообщил в кулуарах 54-й Международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, сообщает УНИАН.

"Я так понимаю, что дискуссию мы должны продолжать. Пока мы ни до чего не договорились. Российская точка зрения — другая. Будем работать дальше. Я считаю, с точки зрения гуманитарной, эта встреча была важной. Я очень надеюсь, что можем дать толчок. По другим вопросам, как вы понимаете, договоренностей у нас нет", — заявил Климкин.

Глава МИД Украины уточнил, что не смогли договориться о миротворцах на Донбассе, пишет Украинская правда.

"Мы долго говорили о международных операциях. Я сказал, что для нас очень важно, чтобы международное сообщество могло постепенно взять контроль над оккупированными территориями. Без этого мы не можем ни о чем говорить, ни о каком дальнейшем процессе. Будем работать дальше", — сказал Климкин.

Он также рассказал, что попросил Лаврова "оказать влияние на оккупационную администрацию в том, чтобы они хотя бы не нарушали базовые принципы человечности".

Кроме того, министры обсудили вопросы СЦКК и каким образом центр может возобновить работу после того, как россияне вышли из его состава.

Стоит отметить, что в Мюнхене проходит трехдневная 54-я конференция по безопасности. Там обсуждают роль Евросоюза в мире по безопасности, его отношения с Россией и США. Будут касаться темы вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, кибербезопасности, возможной ядерной угрозы Северной Кореи, сотрудничества ЕС и НАТО. Также будут обсуждать войну на Донбассе и российскую агрессию.

Напомним, военный эксперт Сергей Згурец спрогнозировал, сколько еще продлится конфликт на Донбассе.