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Стало известно, что предусматривает оборонный бюджет США для Украины

Сегодня, 07:50

Законопроект должен быть проголосован Сенатом и Палатой представителей перед направлением на подпись президенту США.

США, Украина, флаг, оружие, корабль
euroua.com
Оборонный бюджет США, который предусматривает выделение Украине 350 миллионов долларов военной помощи, расширяет направления этой поддержки.

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в Facebook.

"Впервые предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", — подчеркнул Чалый.

Законопроект также предусматривает средства на реабилитацию украинских раненых в медицинских учреждениях США, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере.

Законопроект должен быть проголосован Сенатом и Палатой представителей перед направлением на подпись президенту США.

"Позиция обеих палат американского парламента еще раз подчеркивает высокий уровень двухпалатной и двухпартийной поддержки Украины в противостоянии агрессии Кремля", — отметили в украинском посольстве.

Напомним, ранее российский финансист Слава Рабинович рассказал, как РФ отреагирует на американскую военную помощь Украине.

 

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США, бюджет, помощь, выделение, Украина, оборона, вооружение, Чалый
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