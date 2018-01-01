Стало известно, какой депутат Рады говорил с трибуны чаще остальных

Многие народные избранники любят часто говорить-"вещать", но есть среди них те, кто это возвел в абсолют.

Зал заседаний Рады УНИАН

Народный избранники с осени 2014 года выступил в Раде с трибуны 1104 раза. Такую статистику озвучил аналитик "Гражданской сети ОПОРА" Андрей Савчук.

"Ни для кого не секрет, что больше всего в Верховной Раде говорит лидер Радикальной партии Олег Ляшко. У него 1104 выступления и господин Ляшко говорил почти 39 часов в сессионном зале", − цитирует его новостное агентство "Укринформ".

По данным Савчука, на втором месте расположился еще одни представитель фракции "РПЛ" Виктор Галасюк. У него 457 выступлений (общая длина − 15 часов 44 минуты).

Лишь немногим меньше "наговорил" по времени занявший третье место внефракционный депутат Юрий Левченко Он за все время работы VIII созыва присоединился к 687 обсуждениям в сессионном зале.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нардепы Береза и Долженков устроили драку в зале Рады.

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