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Стало известно, кем Порошенко хочет заменить в Минфине Данилюка - СМИ

Сегодня, 16:36

Информация просочилась из недр правящей парламентской коалиции.

Порошенко
Петр Порошенко УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко желает, чтобы пост главы Минфина  заняла глава парламентского комитета, ведающего вопросами налоговой и таможенной политики – депутат от "БПП" Нина Южанина.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Украинская правда" со ссылкой на руководство фракций, входящих в коалицию. Однако сейчас кандидатура Южаниной далеко от согласования.

Также известно, что и.о. главы Минфина будет Оксана Маркарова – ранее занимавшая пост первого заместителя министра. немногим позднее пресс-служба украинского Кабмина объявила о таком назначении официально.

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутаты Рады проголосовали за отставку предыдущего главы Минфина - Александра Данилюка.

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Теги:  
Украина, Петр Порошенко, Минфин, Нина Южанина, Александр Данилюк, БПП, депутаты
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