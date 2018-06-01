Стало известно, кем Порошенко хочет заменить в Минфине Данилюка - СМИ

Информация просочилась из недр правящей парламентской коалиции.

Петр Порошенко УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко желает, чтобы пост главы Минфина заняла глава парламентского комитета, ведающего вопросами налоговой и таможенной политики – депутат от "БПП" Нина Южанина.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Украинская правда" со ссылкой на руководство фракций, входящих в коалицию. Однако сейчас кандидатура Южаниной далеко от согласования.

Также известно, что и.о. главы Минфина будет Оксана Маркарова – ранее занимавшая пост первого заместителя министра. немногим позднее пресс-служба украинского Кабмина объявила о таком назначении официально.

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутаты Рады проголосовали за отставку предыдущего главы Минфина - Александра Данилюка.

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