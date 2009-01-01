Стало известно, когда можно ожидать решения суда в Гааге по иску Украины против России

Сейчас весь мир находится на стороне нашей страны, сказала Зеркаль.

Флаги Украины и России, иллюстрация wpristav.ru

В нидерландской Гаагезавершил слушания в рамках иска Украины против России, решение может быть до конца апреля.

Об этом рассказала представитель нашей страны, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль, пишет УНИАН.

В то же время она подчеркнула, что суд Организации является единственной инстанцией, которая может привлечь РФ к ответственности.

"Мы ожидаем решения суда, и я надеюсь, что оно будет справедливым. По нашим прогнозам, оно может быть до конца апреля", — отметила чиновница.

По ее словам, позиция российской стороны во время слушаний продемонстрировала — "логика России заключается в том, что они могут делать все и не нести никакой ответственности за свои действия".

"Россия считает, что у нас исключительно внутренний конфликт, и что она может поставлять оружие для боевиков на восток", — добавила Зеркаль.

"Из сегодняшних заявлений юристов следует, что Россия, как страна, не несет ответственности за финансирование терроризма, потому что если бы Россия знала, когда ратифицировала Конвенцию, что будет отвечать за финансирование терроризма, то она бы ее не ратифицировала", — объяснила она содержание заявлений российской стороны.

При этом подобная позиция касается и ответственности РФ в рамках борьбы с расовой дискриминацией. "(С их позиции — Ред.) получается, что татары и украинцы в Крыму живут счастливо и не страдают, поскольку у них (россиян — Ред.) совершенно другое видение", — сказала замминистра.

"… а Меджлис — это экстремистская организация, потому что они организовали блокаду Крыма, когда их права притеснялись. Это — их реальность, и они обвиняют всех, что все живут в другой реальности… сейчас весь мир находится на стороне Украины", — считает представитель Украины.

Напомним, Украина подала иск в Международный суд ООН в январе 2017-го для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации за время ее агрессии против государства. Узнать больше о документе можно здесь.

Президент Петр Порошенко говорил, что наша страна ожидает решений, которые, в частности, остановят поставки оружия на захваченные территории Донбасса и прекратят притеснения людей в захваченном РФ Крыму.