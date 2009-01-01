Стало известно, когда суд продолжит рассматривать дело Насирова

Сегодня суд не имеет права рассматривать заявление защиты об отводе Бобровника.

Роман Насиров УНИАН

В воскресенье, 5 марта, в Киеве суд не продолжит заседание для избрания меры пресечения отстраненному от исполнения обязанностей главы Госфискальной службы, оно пройдет в понедельник.

Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь Соломенского райсуда Яна Квитченко, пишет УНИАН.

По ее словам, сегодня заявление защиты чиновника об отводе следственного судьи Александра Бобровника не может быть рассмотрено, поскольку судьи дежурят только по субботам.

"Мы не имеем права рассматривать сегодня заявление об отводе Бобровника. Она завтра будет подано в суд... Рассмотрение как ходатайства об избрании меры пресечения, так и заявления об отводе, состоится завтра (6 марта — ред.) в Апелляционном суде Киева", — отметила спикер.

Ранее прокурор четвертого отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрей Перов заявил, что если 5 марта Роману Насирову суд не изберет меру пресечения, он сможет покинуть зал заседания.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили ему уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия).

Начальник четвертого отдела САП Роман Сивков говорил, что чиновника подозревают в совершении действий, которые нанесли Украине ущерб на сумму 2 млрд гривен. 4 марта суд должен был избрать Насирову меру пресечения, его доставили в зал заседания на носилках, потом заседание перенесли.