Стало известно, когда украинцы смогут ездить без виз в провинцию Китая

Украину включили в перечень государств, граждане которых могут въезжать и находиться на территории китайской провинции без виз.

С начала мая украинцы смогут ездить без виз в провинцию Китая Скриншот видео с youtube.com

С 1 мая украинцы с туристической целью смогут ездить в одну из провинций Китайской Народной Республики — Хайнань — без виз

Украину включили в перечень стран, граждане которых могут въезжать и находиться в провинции без виз сроком до 30 дней, говорится на сайте Министерства иностранных дел нашей страны.

По данным ведомства, "упрощенный порядок въезда будет применяться для туристических поездок как в рамках групповых туров, так и для индивидуальных путешествий".

Напомним, 31 декабря 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами, с 1 июня украинцы могут ездить в Турцию на основании внутренних паспортов в виде ID-карт, а в ночь на 11 число начал действовать безвиз между нашим государством и Евросоюзом.

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