Стало известно, когда в Раде рассмотрят представления Генпрокуратуры на Савченко

Информация опубликована в повестке дня "регламентного" комитета парламента.

Надежда Савченко в телеэфире

Члены Комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины рассмотрят представление Генпрокуратуры на привлечение к ответственности, задержание и арест внефракционного нардепа Надежды Савченко в ближайшую среду, 21 марта.Соответствующая информация опубликована в повестке дня комитета.

Согласно расписанию заседания, рассмотрение указанных представлений Генпрокуратуры назначено на 15.00.

К слову, по законодательству Украина, пленарное заседание парламента по средам продолжается до 14.00, а после перерыва нардепы обязаны работать в комитетах.

Напомним, ранее, 15 марта, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с Савченко. Генпрокурор обвинил народную избранницу в подготовке уничтожения Рады и массовых убийств. СМИ еще 13 марта сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине. Внимание спецслужбистов к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Минобороны во главе с "Кедром" (майором 8-го полка спецназа разведки Павлом Баловым) возможное изменение ситуации в стране. Позже Савченко заявила, что готовит иск суд в связи с исключением ее из комитета Рады по нацбезопасности и из-за нарушения Луценко презумпции невиновности.