Стало известно, когда Волкер снова встретится с "архитектором" событий на Донбассе

Проведение встречи запланировано в Белграде.

Курт Волкер radiosvoboda.org

Специальный представитель Госдепартамента США по Украинезаявил, что снова встретится с помощником президента РФ Владимира Путина —(ранее назвал его) 13 ноября.

Об этом он рассказал на встрече с журналистами в ведомстве, пишет ТАСС.

По данным агентства, переговоры запланированы в столице Сербии Белграде, на них американский дипломат намерен представить предложения, касающиеся возможного размещения на востоке Украины миротворцев ООН.

"Последовательность (действий — Ред.) здесь такова: мы обменялись идеями, Россия сделала первый шаг, предложив резолюцию Совета Безопасности ООН, ... мы затем обсудили (этот вопрос — Ред.) с Украиной, Францией, Германией и другими, и сформулировали, как это должно выглядеть, чтобы быть эффективным", — отметил спецпредставитель.

Напомним, Курт Волкер и Владислав Сурков уже дважды встречались. В конце октября дипломат прибыл посетил Киев, он, в частности, встретился с президентом Петром Порошенко и нардепами, говорил, что до конца 2017 года может быть разработана резолюция Совбеза ООН по размещению миротвоцев на Донбассе.