Стало известно, кто сменил Корчак на посту главы НАПК

Заместителем председателя Нацагентства избрали Патюка.

Александр Мангул стал главой НАПК после Натальи Корчак УНИАН

В среду, 28 марта, на внеочередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции его новым председателем был избран Александр Мангул.

Участники заседания также избрали заместителя главы Нацагентства, им стал Станислав Патюк, пишет УНИАН.

Напомним, 17 января Кабинет министров назначил Александра Мангула и Станислава Патюка членами НАПК.

Ранее Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции возглавляла Наталья Корчак, 26 марта она сообщила, что 28 числа истекает срок действия ее полномочий.

В 2017-м появилась информация о начислении руководством НАПК самим себе больших премий и надбавок. По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, тогдашняя его глава за октябрь 2016 года получила 121 тысячу гривень зарплаты, оклад составлял 29 тысяч, за выслугу — 50%, за интенсивность — 100%, премия — 60%, а дополнительно на командировки получила 30 тысяч.