Стало известно, о чем говорили Порошенко и Волкер: главные тезисы

Порошенко и Волкер подчеркнули приоритетность мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Встреча Петра Порошенко и Курта Волкера.

включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.

Россия должна наконец продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию конфликта на Донбассе и согласиться на размещение миротворческой миссии на оккупированных территориях,

Об этом шла речь во время встречи президента Украины Петра Порошенко со Специальным представителем президента США по Украине Куртом Волкером. сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны выразили серьезное беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений по безопасности Минских договоренностей. Отмечалось, что абсолютными приоритетами являются консолидация режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и вывода из Украины российских оккупационных войск.

Среди прочего Порошенко и Волкер отметили освобождение украинских заложников в конце прошлого года и важность завершения этого процесса.

Кроме того, было привлечено внимание к принятию Закона Украины о реинтеграции оккупированных территорий как элемента общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Порошенко и Волкер подчеркнули приоритетность мирного, политико-дипломатического пути урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, 26 января спецпредставитель США Курт Волкер намерен встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым. Встреча должна состояться в Дубае. Ранее он говорил, что последние переговоры о миротворческой миссии с помощником президента РФ Владиславом Сурковым не были плодотворными, однако в январе все может измениться.