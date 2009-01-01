Стало известно, почему в РФ Сенцова отправили в штрафной изолятор колонии

Украинский режиссер уже находится в своем лагерном отряде.

Олег Сенцов Facebook Татьяны Щур

В России незаконно осужденного украинского режиссерав городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) отправили в№8 из-за конфликта, произошедшего в иркутском СИЗО №1.

Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Динзе, посетивший подзащитного, сообщает "Радио Свобода".



В то же время юрист уточнил, что наш соотечественник уже вышел из изолятора и находится в своем лагерном отряде.

"… наказание Сенцову — около двух недель пребывания в штрафном изоляторе — назначили еще во время этапирования, когда он находился в Иркутске. Поэтому по прибытии в исправительную колонию №8… администрация колонии должна была выполнить это предписание, хотя не имела к Сенцову собственных претензий", — отметил собеседник.

По словам адвоката, осужденный, прибыв в иркутское СИЗО, имел в личном деле "зеленую полосу" за якобы экстремизм, его поведение во время всего этапа было нормальным, но в Иркутске ему решили добавить еще три "красные полосы" — "может дестабилизировать колонию", "склонный к агрессии" и еще что-то.

Украинец спрашивал: "Почему? Не понимаю, за что?". Произошел конфликт, после которого ему добавили одну "красную полосу", что означало одновременно и назначение наказания.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд РФ приговорил украинцев Олега Сенцова и гражданского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

МИД Украины обращался к российской стороне с просьбой передать на Родину украинских полизаключенных, в частности, Сенцова и Кольченко, они заполнили и подписали документы на экстрадицию в страну.