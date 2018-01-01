Станет ли Порошенко "стрелять себе в ногу", или Зачем "слили" планы президента на Гройсмана и выборы

С Гройсманом лучше бы договориться, считает эксперт.

Отставка Гройсмана невыгодна для Порошенко, уверен политолог. president.gov.ua

Такое мнение высказала политолог, руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко в своем блоге на "Украинской правде".

"Теоретически, и даже практически возможны как отставка правительства Владимира Гройсмана, так и досрочные парламентские выборы. Однако оба эти сценария чреваты огромными проблемами для Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах, так как резко ослабят его предвыборные позиции", – отметил эксперт.

Свою уверенность он объяснил тем, что вероятность Гройсман будет участвовать в выборах главы государства, находясь на посту премьер-министра, крайне низка.

"А вот если его уволят с этой должности, то тогда у него просто не будет другого выбора. Он начнет бороться за свою политическую перспективу уже в статусе оппозиционного политика как раз на президентских выборах. При этом он с высокой вероятностью отберет несколько процентов у президента Порошенко и серьезно осложнит ему борьбу за выход во второй тур президентских выборов", – уточнил политолог.

Проведение досрочных парламентских выборов с очень высокой вероятностью приведет к тому, что Порошенко потеряет даже относительный контроль над парламентом и правительством, считает Фесенко.

"Более того, и новое парламентское большинство, и новое правительство, которые могут появиться в результате досрочных парламентских выборов, почти наверняка будут крайне враждебны президенту Порошенко. В результате его предвыборные позиции будут крайне ослаблены. Спрашивается: и зачем все это Петру Алексеевичу? Зачем "стрелять себе в ногу", даже если очень хочется насолить Авакову или Гройсману. Тем более, что с Гройсманом, как показывает опыт, всегда можно договориться", – отметил эксперт.

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Поэтому отставку правительства и досрочные парламентские выборы с подачи президента Фесенко считает крайне маловероятными вариантами, так они чреваты для Порошенко огромными рисками и проблемами: "Если, конечно, он будет действовать рационально и не станет слушать некоторых товарищей, пекущихся только о своих личных интересах".

"Кстати, горькое разочарование может ожидать тех, кто рассчитывает на сохранение себе депутатского мандата еще на 5 лет в случае досрочных парламентских выборов. Ведь если та же Юлия Тимошенко выиграет президентские выборы, то она почти наверняка распустит парламент, не отвечающий ее интересам", – добавил политолог.

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По его мнению, "слив" о досрочных парламентских выборах, судя по его содержанию и контексту, скорее всего направлен на то, чтобы попугать Гройсмана и Авакова, сделать их более сговорчивыми.

"Возможно, с помощью таких слухов также хотят подтолкнуть к фальстарту некоторых потенциальных участников будущих выборов. Но эти "утечки" появляются далеко не в первый раз и пока что не оправдывались. На самом деле, все эти слухи показывают нервозное состояние украинского политикума, начинающуюся предвыборную лихорадку, уже охватившую, несколько раньше времени, некоторых из политических игроков", – резюмировал Фесенко.