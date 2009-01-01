Старый конфликт. Почему Путин вертится между требованиями ГУР и ФСБ напасть на Украину

Конфликт армии и чекистов тянется со времен Чехословакии, говорит Виктор Небоженко.

Виктор Небоженко Главред

Нынешнее, переброска на Донбасс топлива, боеприпасов и перемещение сил боевиков является продолжением конфликта межд ФСБ и Главным разведуправлением Генштаба Минобороны РФ.

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".

"Тут две проблемы. В любой стране, когда начинается военный конфликт, возрастает роль военных, армии, генералов. В России это породило реанимацию старого конфликта между ГРУ и ФСБ. Кстати, этот конфликт между армией и чекистами идет со времен Чехословакии и Афганистана", — говорит политический эксперт.

"И сейчас Путин вертится между требованиями генералов России о нападении на Украину и требованиями чекистов, которые понимают абсурдность дальнейшей авантюры. Чекисты предпочитают зарабатывать деньги, становиться миллионерами, а не решать какие-то задачи в неуправляемой Украине. Вот, кстати, почему Путин позволил наиболее агрессивной части военных начать войну в Сирии", — подчеркнул социолог.

"Второе — нападение на Украину со стороны Донбасса в чисто военном плане невозможно. Только через Беларусь. Будем надеяться, что это не произойдет", — выразил надежду директор "Украинского барометра".

В то время, комментируя вопрос, как должно действовать украинское командование, военачальники, чтобы как можно скорее завершить войну на Донбассе Виктор Небоженко заметил: "Я уже говорил, что война не решается военными средствами ни со стороны Украины, ни со стороны России".

Напомним, ранее эксперт назвал самое удобное время для наступления Путина на Киев через Беларусь.

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