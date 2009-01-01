Столкновения в горсовете Николаева, минирование и дымовые шашки, опубликованы фото и видео

Один из активистов зажег дымовую шашку в помещении сессионного зала.

В Николаеве во время заседания очередной сессии горсовета произошли столкновения между полицией и активистами.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Николаевской области в Facebook.

Предварительно установлено, что группа граждан заблокировала трибуну с требованием предоставить им слово и распустить горсовет. В это время в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва, поэтому правоохранители начали эвакуацию людей.

Один из присутствующих зажег дымовую шашку в помещении сессионного зала.

В результате мужчина, который препятствовал сотрудникам полиции выполнять свои профессиональные обязанности, был доставлен в центральный отдел полиции.

Еще один гражданин, который блокировал трибуну и совершал хулиганские действия, также находится в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.296 УК (хулиганство).

Статья предусматривает срок от трех до семи лет лишения свободы.

После обследования служебных помещений и прилегающей к зданию Николаевского городского совета территории, устройств или предметов, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью людей, обнаружено не было.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.259 УК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Как сообщает местное издание "Novosti N", на заседание городского совета пришли сторонники экс-мэра Александра Сенкевича и попросили у исполняющей обязанности городского головы, секретаря горсовета Татьяны Казаковой слова. Вопрос был поставлен на голосование, но дважды оно было "провалено" депутатами.

После этого около 30 протестующих подошли к президиуму и окружили Казакову. Они начали разбрасывать по залу пятикопеечные монеты и кричать: "Это вам за 5 октября", призывая распустить совет.

После этого в зал вошли сотрудники полиции и объявили, что здание заминировано, поэтому попросили покинуть помещение. Казакова заявила, что заминировал здание Сенкевич. Затем кто-то из активистов зажег петарду, помещение наполнилось дымом.

Полицейские начали оттеснять протестующих к выходу, возникли споры и драки. В результате большинство активистов вытолкали из зала, а часть журналистов заблокировали в зале, не позволяя проводить съемку. Глава патрульной полиции Николаева Максим Ахрамеев, который лично удерживал в дверях журналистов, сказал, что это "связано с обеспечением безопасности представителей СМИ".

Ранее сообщалось, что в Николаеве раскрыли покушение на депутата горсовета.