Столтенберг анонсировал встречу с Лавровым: могут поговорить об Украине

Альянс придерживается двуединого подхода по отношению к РФ, отметил генсек.

Йенс Столтенберг Reuters

Генсек НАТОподтвердил, что проведет встречу с министром иностранных дел РФв рамках Мюнхенской конференции по безопасности (пройдет 17-19 февраля), в рамках которой ожидается обсуждение широкого круга вопросов, в частности,

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Брюсселе, пишет УНИАН.

По его словам, с Россией нужно сохранять политический диалог, чтобы уменьшить напряженность из-за усиления военного присутствия на восточных рубежах Альянса.

"Я с нетерпением жду встречи, потому что НАТО придерживается двуединого подхода по отношению к России. Мы должны быть непоколебимыми и предсказуемыми, и мы увеличиваем наше присутствие в восточной части Альянса, чтобы обеспечить необходимое и надежное сдерживание", — отметил политик.

Также Столтенберг заявил, что в военно-политическом блоке "подчеркивают необходимость сохранения каналов для политического диалога открытыми, особенно в сложные времена, как сейчас".

Напомним, в начале февраля Йенс Столтенберг поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом о ситуации на востоке Украины. Узнать больше о разговоре можно здесь.