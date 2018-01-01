Столтенберг сказал, от чего будет зависеть членство Украины в НАТО

Блок продолжит укреплять партнерство с нашей страной, пообещал Столтенберг.

Сейчас особое внимание уделяется проведению реформ в Украине, сказал Йенс Столтенберг Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассмотрение Альянсом вопроса о вступлении в него Украины будет зависеть от проведения властью страны реформы в оборонной сфере.

Военно-политический блок продолжит укреплять партнерство с украинским государством, рассказал генсек на пресс-конференции в столице Бельгии Брюсселе, пишет Интерфакс-Украина.

"Сейчас особое внимание уделяется проведению реформ в Украине. Я приветствую заявление Украины об уделении особого внимания этой реформе. Вопрос членства будет рассмотрен в зависимости от тех успехов, которых добьется Украина в этом направлении", — отметил Столтенберг.

Напомним, в начале февраля министр обороны Степан Полторак говорил, что наша страна выполняет на 90% план соответствия стандартам НАТО. Ранее президент Петр Порошенко заявил, что в 2018 году нет перспектив вступления Украины в Альянс.